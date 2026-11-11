Ветераны подразделения «Альфа» рассказали, как привить мужество молодежи

Привить мужество подросткам и детям можно только личным примером, ребятам нужно рассказывать о настоящих героях и их поступках, заявил президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа», председатель организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Юрий Демин в пресс-центре НСН.

«У нас 19 регионов, где мы ведем активную работу по воспитанию молодежи. Стало ясно, что без нашей помощи и без помощи других общественных организаций государство было бы сложнее. У нас есть школы, в которые мы приезжаем, проводим уроки мужества, рассказываем о наших героях, которые учились в этих школах. К нам стали обращаться военно-патриотические клубы. Фестиваль мы проводим в седьмой раз. Мы все время идем вверх, достигаем определенных высот. Мы проводим большую работу, хоть это не всегда так просто. Мы переключились на молодежь, потому что это наше все», - рассказал он.