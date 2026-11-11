В Ассоциации карате объяснили, почему спортсменам важно выступать с флагом и гимном
Алексей Долгов заявил НСН, что любой спортсмен стремиться показать не только себя, но и гордость за свою страну на международных соревнованиях.
Спортсмены должны выступать с гордостью за свою страну, флаг и гимн – это важнейшие детали любого соревнования и любой победы, заявил президент национальной Ассоциации карате, член организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Алексей Долгов в пресс-центре НСН.
«Ребята, которые занимаются разными видами спорта, когда выходят на пьедестал почета, гордились, что звучит гимн России. Они должны выступать с гордостью, нести наше знамя на международной арене. Все это закладывается еще в детстве. Конечно, наша задача – привлекать как можно больше молодежи к занятиям спортом, к здоровому образу жизни, потому что это останется с ними на всю жизнь и во взрослом образе. Примером могут стать наши ветераны подразделения, поэтому цель нашего мероприятия – показать молодежи хороший пример, чтобы это стало для них стимулом нести знамя нашей страны вперед», - отметил он.
15 ноября 2026 года в Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе Академия спорта «Динамо» планируется проведение спортивно-патриотического Фестиваля памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России «Победить и вернуться». В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта: всестилевому карате и восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо для ветеранов, детей и молодёжи. Планируемое количество спортсменов около 1000 человек из разных регионов России и стран СНГ.
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