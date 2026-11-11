В Ассоциации карате объяснили, почему спортсменам важно выступать с флагом и гимном

Спортсмены должны выступать с гордостью за свою страну, флаг и гимн – это важнейшие детали любого соревнования и любой победы, заявил президент национальной Ассоциации карате, член организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Алексей Долгов в пресс-центре НСН.

«Ребята, которые занимаются разными видами спорта, когда выходят на пьедестал почета, гордились, что звучит гимн России. Они должны выступать с гордостью, нести наше знамя на международной арене. Все это закладывается еще в детстве. Конечно, наша задача – привлекать как можно больше молодежи к занятиям спортом, к здоровому образу жизни, потому что это останется с ними на всю жизнь и во взрослом образе. Примером могут стать наши ветераны подразделения, поэтому цель нашего мероприятия – показать молодежи хороший пример, чтобы это стало для них стимулом нести знамя нашей страны вперед», - отметил он.