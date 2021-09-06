Мужчина до последнего дыхания: Кинокритики о «могучем следе» профессионала Бельмондо
Кирилл Разлогов и Давид Шнейдеров рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему умерший французский актёр вошёл в историю мирового кинематографа.
Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. «Он мирно ушёл у себя дома», - сообщил его адвокат. По его словам, артист в последнее время испытывал сильную усталость.
Актёр родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Его дед по отцовской линии был итальянцем, эмигрировавшим в Алжир в конце 19 века. Изначально Жан-Поль увлекался боксом и лишь потом заинтересовался актерством, поступив в 20 лет в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.
Всемирную известность пришла к актёру в 26 лет, когда он сыграл беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960). Эта картина стала манифестом французской «новой волны». Именно Годар сделал Бельмондо звездой, отметил кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Он – великий актер, след оставил могучий. Прославился тем, что его персонаж, герой в кино был антиконформистом, провокатором, постоянно вёл себя не так, как положено. Бельмондо был одной из самых крупных звезд французского кино на протяжении нескольких десятилетий. Снимался в популярных кассовых фильмах с крупнейшими актерами, например, Аленом Делоном, Жаном Габеном», – напомнил Разлогов.
Кинокритик Давид Шнейдеров отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» мужественную харизму Бельмондо и провёл параллель с русским актёром, который его чаще озвучивал:
«Бельмондо всегда играл мужчину. Забавно, что он мог играть две роли в одном фильме – актера и каскадера, где первый был явно нетрадиционной сексуальной ориентации (фильм «Чудовище» – НСН), и при этом Бельмондо всегда оставался мужчиной в высшем смысле этого слова, потому что понятие мужчина от сексуальной ориентации не зависит. Практически всегда у нас его озвучивал замечательный актёр Николай Караченцов, для десятков миллионов советских зрителей Бельмондо говорил его голосом».
Как заметил Давид Шнейдеров, даже неудачное начало актёрской карьеры Бельмондо только подчёркивает его несгибаемый характер.
«Любопытно, что когда он в первый раз появился на экране в 1957 году (фильм «Мольер» - НСН), прошло не то чтобы незамеченным, более того – все сцены с его участием были вырезаны. Такой был неудачный дебют. Это человек, который победил время, возраст и остался с нами на века», - подчеркнул кинокритик.
В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, вернулся в кино только в 2008 году, снявшись в роли бездомного в фильме «Человек и его собака». В 2015 он заявил об уходе из кино, однако через три года выразил готовности вновь вернуться к работе. Всего на его счету более 80 киноролей, а также свыше 30 театральных работ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,0 млн+17 856 / сут.
Умерли
188 тыс.+790 / сут.
Выздоровели
6,3 млн+14 276 / сут.
- Карпин: Смолов может выйти с капитанской повязкой на матч с Мальтой
- Мужчина до последнего дыхания: Кинокритики о «могучем следе» профессионала Бельмондо
- Пеле перенес операцию по удалению опухоли
- «Вата и ленточки». Замерзающим жильцам посоветовали самим заботиться о тепле в квартирах
- Финляндия отменит ограничения по COVID после вакцинации 80% населения
- Врач рассказал, почему в России умирают молодые мужчины
- УЕФА разрешит болельщикам посещать гостевые матчи своих команд
- Виновный в гибели ребенка на катере в Москве получил 1,5 года колонии
- Движение по Сокольнической линии восстановлено
- Эвакуация объявлена на станции метро «Проспект Вернадского» в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru