Мужчина до последнего дыхания: Кинокритики о «могучем следе» профессионала Бельмондо

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. «Он мирно ушёл у себя дома», - сообщил его адвокат. По его словам, артист в последнее время испытывал сильную усталость.

Актёр родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Его дед по отцовской линии был итальянцем, эмигрировавшим в Алжир в конце 19 века. Изначально Жан-Поль увлекался боксом и лишь потом заинтересовался актерством, поступив в 20 лет в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.