Мужчина до последнего дыхания: Кинокритики о «могучем следе» профессионала Бельмондо

Кирилл Разлогов и Давид Шнейдеров рассказали Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему умерший французский актёр вошёл в историю мирового кинематографа.

Французский актер Жан-Поль Бельмондо скончался в возрасте 88 лет. «Он мирно ушёл у себя дома», - сообщил его адвокат. По его словам, артист в последнее время испытывал сильную усталость.

Актёр родился 9 апреля 1933 года в Нёйи-сюр-Сен (департамент Сены, Франция) в семье парижского скульптора Поля Бельмондо. Его дед по отцовской линии был итальянцем, эмигрировавшим в Алжир в конце 19 века. Изначально Жан-Поль увлекался боксом и лишь потом заинтересовался актерством, поступив в 20 лет в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Эксцентрик и хулиган. Кинокритик Разлогов о Жан-Поле Бельмондо

Всемирную известность пришла к актёру в 26 лет, когда он сыграл беспечного негодяя Мишеля Пуакара в фильме Жан-Люка Годара «На последнем дыхании» (1960). Эта картина стала манифестом французской «новой волны». Именно Годар сделал Бельмондо звездой, отметил кинокритик Кирилл Разлогов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

«Он – великий актер, след оставил могучий. Прославился тем, что его персонаж, герой в кино был антиконформистом, провокатором, постоянно вёл себя не так, как положено. Бельмондо был одной из самых крупных звезд французского кино на протяжении нескольких десятилетий. Снимался в популярных кассовых фильмах с крупнейшими актерами, например, Аленом Делоном, Жаном Габеном», – напомнил Разлогов.

Кинокритик Давид Шнейдеров отметил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН» мужественную харизму Бельмондо и провёл параллель с русским актёром, который его чаще озвучивал:

«Бельмондо всегда играл мужчину. Забавно, что он мог играть две роли в одном фильме – актера и каскадера, где первый был явно нетрадиционной сексуальной ориентации (фильм «Чудовище» – НСН), и при этом Бельмондо всегда оставался мужчиной в высшем смысле этого слова, потому что понятие мужчина от сексуальной ориентации не зависит. Практически всегда у нас его озвучивал замечательный актёр Николай Караченцов, для десятков миллионов советских зрителей Бельмондо говорил его голосом».
Кинокритик: Бельмондо - человек, победивший время

Как заметил Давид Шнейдеров, даже неудачное начало актёрской карьеры Бельмондо только подчёркивает его несгибаемый характер.

«Любопытно, что когда он в первый раз появился на экране в 1957 году (фильм «Мольер» - НСН), прошло не то чтобы незамеченным, более того – все сцены с его участием были вырезаны. Такой был неудачный дебют. Это человек, который победил время, возраст и остался с нами на века», - подчеркнул кинокритик.

В 2001 году Жан-Поль Бельмондо перенес инсульт, вернулся в кино только в 2008 году, снявшись в роли бездомного в фильме «Человек и его собака». В 2015 он заявил об уходе из кино, однако через три года выразил готовности вновь вернуться к работе. Всего на его счету более 80 киноролей, а также свыше 30 театральных работ.

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Фото: facebook.com/JeanPaulBelmondoJeanPaulBelmondo
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