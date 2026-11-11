Как российских спортсменов встречают на международных соревнованиях

Российские спортсмены часто участвуют в соревнованиях в Японии, где их принимают с уважением коллеги из других стран, заявил президент Федерации восточного боевого единоборства России, действительный государственный советник юстиции РФ 1-го класса, член организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Юрий Органов в пресс-центре НСН.

«Мы, например, участвуем в Японии в различных соревнованиях. Мы едем туда на Чемпионат мира. В мае были еще на одном чемпионате. Когда мы вышли на сцену, мы развернули российский флаг. Ни одного косого слова или взгляда не было. К нам побежали фотографироваться и французы, немцы и так далее. Отношение вот такое, все настроены положительно. Когда наша команда приезжает на какие-то мероприятия, нашим спортсменам все лично показывают, рассказывают. На наши мероприятия японцы тоже с радостью хотели приехать, но их МИД рекомендовал этого не делать. Что касается простых людей и спортсменов, они все настроены положительно. У нас много было встреч, ни одного комментария не было, люди все понимают, с уважением относятся к нашей стране и нашим спортсменам», - рассказал он.