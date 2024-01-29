Суд ограничил Алена Делона в дееспособности
Суд ограничил 88-летнего французского актера Алена Делона в дееспособности. Он в частности не сможет распоряжаться недвижимостью. Об этом сообщает телеканал BFMTV.
В июле прошлого года дети Делона подали в суд на сиделку актера японку Хироми Роллен. Они обвинили женщину в причинении морального вреда их отцу. В их заявлении говорится, что сиделка пренебрежительно и агрессивно относилась к актеру и его детям, пыталась использовать почту и телефонные сообщения артиста в своих интересах.
В сентябре того же года Роллен заявила прессе, что была в отношениях с актером на протяжении 33-х лет. Роллен жила с Делоном в Дюши с весны 2006 года, в последнее время артист якобы стал задумываться о женитьбе на ней.
Состояние здоровья знаменитого актера стало предметом разбирательств среди членов его семьи и близкого окружения. На прошлой неделе сообщалось, что прокуратура начала предварительное расследование после жалобы младшего сына Делона Алена-Фабьена на свою сестру Анушку, которая якобы злоупотребляла неведением отца и его слабостью. А Роллен в свою очередь написала письмо в прокуратуру, в котором обвинила детей артиста в «попытке умышленного убийства» легенды французского кино.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru