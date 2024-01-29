Суд ограничил Алена Делона в дееспособности

Суд ограничил 88-летнего французского актера Алена Делона в дееспособности. Он в частности не сможет распоряжаться недвижимостью. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

В июле прошлого года дети Делона подали в суд на сиделку актера японку Хироми Роллен. Они обвинили женщину в причинении морального вреда их отцу. В их заявлении говорится, что сиделка пренебрежительно и агрессивно относилась к актеру и его детям, пыталась использовать почту и телефонные сообщения артиста в своих интересах.