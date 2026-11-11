От Фокина до Могучего: Почему лучшие режиссеры Петербурга остались без «софитов»
Сегодня театральные тренды Санкт-Петербурга задают такие режиссеры, как Роман Габриа, Петр Шерешевский, Лев Додин, Андрей Могучий и Григорий Козлов, сказал НСН Владимир Кантор.
Экспертный совет театральной премии «Золотой софит» наградил действительно наиболее достойные работы прошлого сезона, при этом нельзя сказать, чтобы сезон был богат на гениальные постановки. Об этом НСН заявил театральный критик Владимир Кантор.
В Санкт-Петербурге состоялась XXXII церемония награждения высшей театральной премией города «Золотой софит». Мероприятие прошло 9 ноября, сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга. «Софиты» вручались в 27 номинациях, представленных в четырёх категориях: драматические театры, музыкальные театры, театры кукол и негосударственные театры. Лучшим драматическим спектаклем большой формы признан «Ревизор с продолжением» (режиссер Валерий Фокин, Александринский театр). Лучшим спектаклем негосударственных театров стал «Жестяной барабан» (режиссер Полина Алехина, площадка «Узел»), при этом лучших режиссеров не отмечали. Кантор отметил, что экспертному совету удалось выбрать действительно лучшие работы.
«Я согласен с номинациями экспертного совета. Прошлый сезон, хоть и был насыщенным, но не стал чересчур богатым на гениальные постановки. Это нормально, потому что сезон на сезон не приходится. У “Золотого софита” много номинаций. Мне кажется, что награды получили действительно достойные спектакли и артисты. Тем более приятно, что “Золотой софит” остался персонифицированной премией, сохранились номинации “Лучшая мужская роль” и “Лучшая женская роль”. Например, театральная премия “Золотая маска” решила отказаться от этих номинаций в пользу расширения количества спектаклей, отмечаемых премией Что касается режиссеров, конечно, хотелось бы, чтобы они были отмечены. Однако номинация “Лучший спектакль” — автоматически награда для лучшего режиссера, поскольку режиссер как раз отвечает за целое, и, конечно, для всех, кто работает над спектаклем, что вчера отмечали очень многие лауреаты. Здесь очевидно, что наиболее мощный спектакль прошлого сезона в большой форме — это спектакль Валерия Фокина “Ревизор с продолжением”», — сказал Кантор.
Собеседник НСН также перечислил режиссеров, которые сегодня задают тренды в театрах Санкт-Петербурга.
«Безусловно, Роман Габриа — очень заметная фигура, причем не только в театральном Санкт-Петербурге: его постановки идут и в России, и в Белоруссии, мы смотрим эти спектакли с большим интересом на фестивалях. Помимо Габриа, конечно, это Петр Шерешевский, безусловный мэтр и мастер Лев Додин, Андрей Могучий, который сейчас сосредоточился на педагогической работе, Григорий Козлов из театра “Мастерская”», — добавил критик.
В заключение Кантор назвал площадку «Узел», постановку которой назвали лучшим спектаклем негосударственных театров, одной из лучших негосударственных сцен Северной столицы.
«Площадка “Узел” — одна из самых ярких негосударственных сцен Санкт-Петербурга. Я бы еще отметил проекты “Новой Голландии”», — указал он.
Ранее художественный руководитель «Ведогонь-театра», заслуженный артист России Павел Курочкин заявил, что если люди получат доступ к максимальному количеству авторских постановок, то они станут более тонко оценивать и воспринимать происходящее на сцене.
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