Экспертный совет театральной премии «Золотой софит» наградил действительно наиболее достойные работы прошлого сезона, при этом нельзя сказать, чтобы сезон был богат на гениальные постановки. Об этом НСН заявил театральный критик Владимир Кантор.

В Санкт-Петербурге состоялась XXXII церемония награждения высшей театральной премией города «Золотой софит». Мероприятие прошло 9 ноября, сообщает официальный сайт администрации Санкт-Петербурга. «Софиты» вручались в 27 номинациях, представленных в четырёх категориях: драматические театры, музыкальные театры, театры кукол и негосударственные театры. Лучшим драматическим спектаклем большой формы признан «Ревизор с продолжением» (режиссер Валерий Фокин, Александринский театр). Лучшим спектаклем негосударственных театров стал «Жестяной барабан» (режиссер Полина Алехина, площадка «Узел»), при этом лучших режиссеров не отмечали. Кантор отметил, что экспертному совету удалось выбрать действительно лучшие работы.