Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в результате несчастного случая

Актриса Государственного академического Малого театра Екатерина Васильева ушла из жизни в возрасте 37 лет. Как информирует официальный сайт театра, беда случилась из-за несчастного случая. Она была ученицей Народного артиста СССР Юрия Соломина, который возглавлял Малый 35 лет.

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Подробности несчастного случая не приводятся. На сцену Малого театра Екатерина Васильева выходила с 2011 года, на её творческом счету 15 ролей. Она принимала участие в совместных проектах театра и Союза театров Европы. Несколько лет преподавала в родном училище имени Щепкина, отметили коллеги.

«Впереди была целая жизнь, оборвавшаяся на самом взлете. Малый театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Александровны Васильевой», - говорится в некрологе. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле.

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Фото: maly.ru
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