Актриса Малого театра Екатерина Васильева умерла в результате несчастного случая

Подробности несчастного случая не приводятся. На сцену Малого театра Екатерина Васильева выходила с 2011 года, на её творческом счету 15 ролей. Она принимала участие в совместных проектах театра и Союза театров Европы. Несколько лет преподавала в родном училище имени Щепкина, отметили коллеги.

«Впереди была целая жизнь, оборвавшаяся на самом взлете. Малый театр выражает глубокие соболезнования родным и близким Екатерины Александровны Васильевой», - говорится в некрологе. Как уточняет Telegram-канал «Радиоточка НСН», Васильева родилась 28 апреля 1987 года в белорусском Гомеле.

