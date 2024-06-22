Российского модельера Егора Зайцева похоронили рядом с отцом в подмосковном Щелково

Российского модельера Егора Зайцева похоронили рядом с отцом в подмосковном городе Щелково, сообщают СМИ.

Сын модельера Вячеслава Зайцева скончался после продолжительной болезни

Единственный сын покойного кутюрье Вячеслава Зайцева Егор ушел из жизни 19 июня. Церемония прощания прошла в байк-центре «Ночные волки. Младшая дочь модельера Анастасия час не решалась подойти к гробу отца, сообщает «Московский комсомолец».

Вдова Зайцева-младшего Екатерина первая появилась на прощании: она встречала катафалк. После подъехали ее 15-летняя дочь Анастасия, бывшая сожительница кутюрье Дарья с дочерью Марусей.

Ранее стилист и шоумен Сергей Зверев заявил «Радиоточке НСН», что дело модельеров Вячеслава и Егора Зайцевых сможет продолжить внучка Вячеслава Зайцева Мария, однако ей предстоит преодолеть немало трудностей, связанных с будущим Дома моды кутюрье.

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ФОТО: РИА Новости
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