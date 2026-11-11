В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию

В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.

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Отмечается, что второй день переговоров продлился менее двух часов.

«В ближайшее время представители делегации России подведут их итоги на пресс-конференции», - говорится в сообщении.

В первый день трёхсторонние переговоры продлились около четырёх часов. Американский переговорщик Джаред Кушнер назвал их конструктивными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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