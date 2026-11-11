В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию
11 ноября 202613:47
Алексей Филимонов
В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры РФ, США и Украины по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что второй день переговоров продлился менее двух часов.
«В ближайшее время представители делегации России подведут их итоги на пресс-конференции», - говорится в сообщении.
В первый день трёхсторонние переговоры продлились около четырёх часов. Американский переговорщик Джаред Кушнер назвал их конструктивными, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В Абу-Даби завершились трехсторонние переговоры по украинскому урегулированию
- В Ассоциации карате объяснили, почему спортсменам важно выступать с флагом и гимном
- В Федерации практической стрельбы рассказали о важных навыках для детей
- Как российских спортсменов встречают на международных соревнованиях
- Власти Подмосковья изменили порядок проката электросамокатов
- Армия России освободила Воскресенку Запорожской области
- От Фокина до Могучего: Почему лучшие режиссеры Петербурга остались без «софитов»
- Эксперт указала на ошибки хранения некоторых продуктов в холодильнике
- Ветераны подразделения «Альфа» рассказали, как привить мужество молодежи
- Подвиг вместо телефона: Почему родители отдают детей в боевые единоборства