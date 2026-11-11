Эксперт указала на ошибки хранения некоторых продуктов в холодильнике
Некоторым продуктам может навредить хранение в холодильнике. Об этом рассказала «Ленте.ру» руководитель управления входного контроля и сопровождения ГИС Самоката Юлия Смирнова.
По словам эксперта, в холодильник стоит убирать только спелые бананы, недозрелые не смогут добрать вкус в холоде. Кроме того, из-за температуры плоды могут получить холодовое повреждение — кожица будет сереть, а мякоть станет твердой без характерной сладости. Кроме того, в холодильнике не следует хранить картофель - на холоде крахмал активнее превращается в сахар. Клубни лучше положить в темное проветриваемое место, например, в бумажный пакет, картонную коробку, плетеную корзину.
«В квартире при нормальной температуре целый картофель желательно съесть за 1-2 недели. Если есть прохладная кладовка или шкаф подальше от батареи, срок хранения может увеличиваться до месяца. А еще не стоит держать картофель рядом с луком, он выделяет этилен, из-за которого картофель раньше прорастает», — рассказала Смирнова.
Также эксперт отметила, что в холодильнике не место целому луку, который быстро размягчается из-за влаги, и чесноку, который потеряет остроту и может прорасти внутрь. В холод можно убрать слишком мягкие помидоры, оставив их на пару дней, чтобы овощи не перезрели.
«Разложите их в один слой, плодоножкой вниз, на блюде или в миске, но не в пакете, ведь под пленкой их кожица преет. Перед употреблением их нужно будет достать и дать им нагреться до комнатной температуры», — заявила Смирнова.
Специалист посоветовала хранить хлеб с хрустящей корочкой в бумажном пакете, мягкий нарезной — в хлебнице, а сухие кексы, печенье и пироги с вареньем - в коробке, причем до двух-трех дней. Шоколад можно убирать в холодильник только при высокой температуре в помещении. При этом изделия с молочными, ягодными, заварными начинками нужно обязательно хранить в холоде и съесть в течение суток.
Ранее в Роскачестве посоветовали после вскрытия домашних консервов хранить емкости в холодильнике и употребить в течение 2–5 дней.
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