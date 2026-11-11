Армия России освободила Воскресенку Запорожской области
11 ноября 202613:09
Юлия Савченко
Вооруженные силы России установили контроль над селом Воскресенка в Запорожской области. Об этом сообщило Минобороны.
«Подразделения группировки войск «Восток» освободили населенный пункт Воскресенка», - отмечается в заявлении.
В оборонном ведомстве указали, что при освобождении села силы группировки «Восток» взяли под контроль крупный район обороны противника, пишет RT.
Ранее армия России освободила село Шиловка Донецкой Народной Республики. Контроль над территорией установила группировка «Центр».
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