Подвиг вместо телефона: Почему родители отдают детей в боевые единоборства
Юрий Органов заявил НСН, что сегодня 80 тысяч детей занимаются в Федерации восточного боевого единоборства России.
Боевые единоборства вырабатывают характер и волю к победе во всем, заявил президент Федерации восточного боевого единоборства России, действительный государственный советник юстиции РФ 1-го класса, член организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Юрий Органов в пресс-центре НСН.
«У нас сегодня 120 тысяч спортсменов, из них 80 тысяч детей во всех регионах РФ. Мы проводим соревнования разных уровней. Востребованность боевых искусств исходит из того, что многие родители анализируют, каким путем будет развиваться их ребенок: он может развиваться как телефонный житель, изучая сайты, а может развиваться как настоящий мужчина. Наша федерация вырабатывает характер, стремление к победе и подвигу. Дети начинают участвовать в боях с десяти лет. У нас также стоит задача патриотического воспитания молодежи. Я считаю, что у нас в каждом спортивном зале страны должен висеть флаг РФ, не важно, чем занимаются дети – китайскими, японскими единоборствами. Этот флаг должен отпечататься в сознании. Конечно, нужно больше фильмов патриотического воспитания, о наших героях различных эпох. Современные средства кинематографа позволяют все это красиво показать, как человек совершает подвиг. Это важная визуальная пропаганда», - отметил он.
15 ноября 2026 года в Москве в многофункциональном спортивно-тренировочном комплексе Академия спорта «Динамо» планируется проведение спортивно-патриотического Фестиваля памяти погибших сотрудников Управления «А» ЦСН ФСБ России «Победить и вернуться». В рамках мероприятия состоятся соревнования по различным видам спорта: всестилевому карате и восточному боевому единоборству в дисциплине Кобудо для ветеранов, детей и молодёжи. Планируемое количество спортсменов около 1000 человек из разных регионов России и стран СНГ.
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