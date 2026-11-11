Боевые единоборства вырабатывают характер и волю к победе во всем, заявил президент Федерации восточного боевого единоборства России, действительный государственный советник юстиции РФ 1-го класса, член организационного комитета СПФ «ПОБЕДИТЬ и ВЕРНУТЬСЯ» Юрий Органов в пресс-центре НСН.

«У нас сегодня 120 тысяч спортсменов, из них 80 тысяч детей во всех регионах РФ. Мы проводим соревнования разных уровней. Востребованность боевых искусств исходит из того, что многие родители анализируют, каким путем будет развиваться их ребенок: он может развиваться как телефонный житель, изучая сайты, а может развиваться как настоящий мужчина. Наша федерация вырабатывает характер, стремление к победе и подвигу. Дети начинают участвовать в боях с десяти лет. У нас также стоит задача патриотического воспитания молодежи. Я считаю, что у нас в каждом спортивном зале страны должен висеть флаг РФ, не важно, чем занимаются дети – китайскими, японскими единоборствами. Этот флаг должен отпечататься в сознании. Конечно, нужно больше фильмов патриотического воспитания, о наших героях различных эпох. Современные средства кинематографа позволяют все это красиво показать, как человек совершает подвиг. Это важная визуальная пропаганда», - отметил он.