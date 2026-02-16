В феврале в мировой прокат вышел один из самых ожидаемых фильмов 2026 года - «Грозовой перевал» с Марго Робби и Джейкоб Элорди в главных ролях. За несколько дней картина уже заработала в кинотеатрах больше бюджета на производство, при этом зрители неоднозначно приняли новую экранизацию известного произведения английской литературы.

В России картину покажут в формате предсеансового обслуживания с 19 февраля. Посмотреть ее можно будет лишь в нескольких киносетях.

Однако уже сейчас как российские, так и зарубежные СМИ наперебой отмечают, что в этой ленте немало эпатажа и эротики. Зрители же обращают внимание на отход от классического сюжета и особые детали, включая кожу Марго Робби крупным планом.