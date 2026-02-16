Суд в Химках оштрафовал экс-солиста Quest Pistols и конфисковал Lexus
Химкинский городской суд Московской области признал бывшего солиста группы Quest Pistols Show Ивана Криштофоренко виновным в повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения, назначил ему штраф 200 тысяч рублей и лишил права водить транспорт на два года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение суда.
В пресс-службе уточнили, что после вступления приговора в законную силу автомобиль марки Lexus будет конфискован и обращен в доход государства.
Криштофоренко осужден по ч. 1 ст. 264.1 УК— за управление автомобилем в состоянии опьянения при наличии ранее назначенного административного наказания за аналогичное нарушение.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован, передает «Радиоточка НСН».
