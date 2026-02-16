Над Севастополем сбили пять воздушных целей

Российские военные уничтожили пять воздушных целей над акваторией Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, атака отражалась в районе Орловки и мыса Херсонес. По его словам, силы ПВО продолжают работу. В Севастополе объявлена воздушная тревога, отмечает RT.

Минобороны: Средства ПВО за 2 часа уничтожили 43 украинских БПЛА

Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах до отмены сигнала.

Украинские военные регулярно пытаются наносить удары по объектам на территории России, в том числе гражданским. Российская армия отвечает ударами высокоточным оружием по военным целям и предприятиям оборонной промышленности Украины, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:ПВОБеспилотникиКрымСевастополь

