Над Севастополем сбили пять воздушных целей
Российские военные уничтожили пять воздушных целей над акваторией Севастополя, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По его словам, атака отражалась в районе Орловки и мыса Херсонес. По его словам, силы ПВО продолжают работу. В Севастополе объявлена воздушная тревога, отмечает RT.
Развожаев призвал жителей покинуть открытые пространства и укрыться в безопасных местах до отмены сигнала.
Украинские военные регулярно пытаются наносить удары по объектам на территории России, в том числе гражданским. Российская армия отвечает ударами высокоточным оружием по военным целям и предприятиям оборонной промышленности Украины, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили 21 украинский БПЛА над Россией
- Хайп или наука: Почему аудиофилы не отличили медный провод от банана и грязи
- Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов
- СМИ: Инвесторы разочаровались в долларе на фоне политики Трампа
- Кинолог предрек расцвет «черного рынка» в случае запрета электрошоковых ошейников
- Над Севастополем сбили пять воздушных целей
- Психиатр объяснил, почему женский алкоголизм часто остается незаметным
- Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг
- МВД предложило проверять водителей на наркотики по слюне
- Верните мне мои нулевые: Радио ROCK FM объявило о смене формата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru