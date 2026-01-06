От «Мстителей» до «Дюны»: Названы самые ожидаемые иностранные фильмы 2026 года
Среди самых ожидаемых иностранных фильмов — «Дюна: Часть третья», «Грозовой перевал», «Мстители: Судный день», «Дьявол носит Prada 2» и «Мортал Комбат 2».
В 2026 году ожидается несколько громких иностранных кинопремьер, которые уже сейчас вызывают интерес у зрителей. НСН проанализировала обсуждения в таких ведущих зарубежных киноизданиях, как IMDB и Rotten Tomatoes, и составила список из пяти самых ожидаемых киноновинок 2026 года.
НОВЫЕ «МСТИТЕЛИ»
«Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday) — предстоящий фильм киновселенной Marvel, который выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года. Это пятая часть франшизы о Мстителях и 39-й фильм в рамках MCU. Картина станет первой частью дилогии, которая завершится фильмом «Мстители: Секретные войны» в 2027 году.
Роль Доктора Дума исполнит Роберт Дауни-младший, который уже играл Железного человека. Наиболее вероятно, что его персонаж происходит не из основной киновселенной Marvel (Земля-199999), а из другого уголка Мультивселенной.
Режиссер — Энтони и Джо Руссо. В ролях — Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастиан Стэн, Педро Паскаль и другие.
ФИНАЛЬНАЯ «ДЮНА»
«Дюна: Часть третья» (Dune: Part Three) — завершающая часть трилогии Дени Вильнева, основанная на романе Фрэнка Герберта «Мессия Дюны». Мировая премьера запланирована на 18 декабря 2026 года.
Действие разворачивается спустя примерно 12 лет после событий второй части. Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) стал императором и религиозным лидером, но его правление омрачено последствиями власти: войной, унёсшей миллиарды жизней, и религиозным фанатизмом среди фрименов. Пол узнает о заговоре со стороны Бене Гессерит, Космической гильдии и других влиятельных групп, которые хотят свергнуть его. Центральная тема — внутренние переживания Пола, цена власти и конфликт между судьбой и личным выбором.
Режиссер — Дени Вильнев. В ролях — Тимоти Шаламе, Зендея, Джейсон Момоа, Аня Тейлор-Джой и другие.
БИТВА ЗА ЗЕМНОЕ ЦАРСТВО
«Мортал Комбат 2» (Mortal Kombat II) — американский фэнтези-боевик, продолжение фильма 2021 года, основанного на культовой серии игр Mortal Kombat. Режиссер — Саймон Маккуойд, сценаристы — Джереми Слейтер, Эд Бун и Джон Тобиас. Мировая премьера запланирована на 15 мая 2026 года.
Действие фильма разворачивается вокруг легендарного турнира «Смертельная битва», где бойцы из разных миров сражаются за судьбу Земного Царства. Если Земля проиграет десятый турнир подряд, Внешний Мир во главе с Шао Каном захватит планету.
В фильме задействованы как актеры из первой части, так и новые исполнители. Среди них: Льюис Тан, Карл Урбан, Джессика Макнэми, Мехкад Брукс, Луди Линь и другие.
МОДНОЕ ПРОДОЛЖЕНИЕ
«Дьявол носит Prada 2» (The Devil Wears Prada 2) — американская комедийная драма, продолжение культового фильма 2006 года о мире моды и глянца. Мировая премьера запланирована на 1 мая 2026 года.
Действие сиквела разворачивается спустя 20 лет после событий первой части. Миранда Пристли (Мэрил Стрип), все еще возглавляющая журнал Runway (в русском прокате — «Подиум»), сталкивается с кризисом печатной индустрии. Чтобы спасти издание от банкротства, ей необходимо заключить крупный рекламный контракт с люксовым холдингом. Однако ключевую должность в этой компании занимает ее бывшая помощница Эмили (Эмили Блант), которая не горит желанием помогать бывшей начальнице.
По данным некоторых источников, Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) в сиквеле станет связующим звеном между двумя сторонами конфликта — Мирандой и Эмили. В других материалах утверждается, что Энди превратилась в уверенную бизнесвумен и мать двоих детей. Она создаёт цифровое издание, которое может положить конец существованию Runway.
К слову, дебютный трейлер «Дьявол носит Prada-2» стал самым просматриваемым в 2025 году. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные аналитической компании WaveMetrix.
НОВАЯ ИСТОРИЯ ЛЮБВИ
«Грозовой перевал» (Wuthering Heights, 2026) — новая экранизация одноименного романа Эмили Бронте 1847 года. Режиссер — Эмиральд Феннел, известная по фильмам «Солтберн» и «Девушка, подающая надежды». Главные роли исполнили Марго Робби (Кэтрин Эрншо) и Джейкоб Элорди (Хитклифф). Мировая премьера запланирована на 14 февраля 2026 года (в некоторых странах — на 12 февраля).
История рассказывает о страстной любви между Кэтрин Эрншо и Хитклиффом, сиротой, которого приютил отец Кэтрин — мистер Эрншо. После смерти отца власть в поместье «Грозовой перевал» переходит к брату Кэтрин — Хиндли, который относится к Хитклиффу как к слуге. Их отношения с Кэтрин развиваются на фоне социального неравенства, ревности и мести. В фильме акцент сделан на первой части романа, история второго поколения не раскрывается.
Ранее председатель Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Алексей Воронков рассказал НСН, что пока индустрия примерно понимает лишь ситуацию по релизам на первое полугодие 2026 года. С приходом лета в прокате вновь ожидается затишье, которое может больно ударить по кинотеатрам.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ рассказали о требованиях Трампа к сменщице Мадуро Родригес
- От «Мстителей» до «Дюны»: Названы самые ожидаемые иностранные фильмы 2026 года
- Фродо и Гэндальф вернутся в фильме «Властелин колец: Охота на Голлума»
- В Костромской области в воинской части произошел пожар из-за обломков БПЛА
- Группа «Бонд с кнопкой» нацелилась на стадионный концерт в 2026 году
- Синоптик Ильин предупредил москвичей о похолодании в выходные дни
- В Госдуме исключили появление в России еды из насекомых
- СМИ: Уиткофф и Кушнер представят США на встрече «коалиции желающих» в Париже
- Звезда Голливуда Микки Рурк может стать бездомным
- Пожилые — в люди: В России будут развивать удаленку для пенсионеров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru