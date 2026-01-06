НОВЫЕ «МСТИТЕЛИ»

«Мстители: Судный день» (Avengers: Doomsday) — предстоящий фильм киновселенной Marvel, который выйдет в мировой прокат 18 декабря 2026 года. Это пятая часть франшизы о Мстителях и 39-й фильм в рамках MCU. Картина станет первой частью дилогии, которая завершится фильмом «Мстители: Секретные войны» в 2027 году.

Роль Доктора Дума исполнит Роберт Дауни-младший, который уже играл Железного человека. Наиболее вероятно, что его персонаж происходит не из основной киновселенной Marvel (Земля-199999), а из другого уголка Мультивселенной.

Режиссер — Энтони и Джо Руссо. В ролях — Роберт Дауни-младший, Крис Хемсворт, Энтони Маки, Себастиан Стэн, Педро Паскаль и другие.