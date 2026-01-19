Картинка без личностей: «Войне и миру» Андреасяна предрекли судьбу «Онегина»
Актеры Бондаренко и Лыков еще не проявились, как личности, при этом в фильме «Онегин» у Андреасяна был провальный каст, сказал в эфире НСН Александр Шпагин.
Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна будет похож на его картину «Онегин» и визуально, и по игре актеров, предположил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.
Кинокомпания братьев Андреасян ранее сообщила, что роль Андрея Болконского в новой экранизации знаменитого романа Льва Толстого сыграет Станислав Бондаренко, а Анатоля Курагина – Матвей Лыков. Шпагин напомнил в этой связи о провальном кастинге Андреасяна при съемках фильма «Онегин».
«Я от "Войны и мира" ничего хорошего не жду, и в плане игры актеров тоже, потому что и Бондаренко, и Лыков пока не очень проявились на экране, как личности. На мой взгляд, идеальным Болконским мог бы стать Иван Янковский. Я очень скептически отношусь к кастингу Андреасяна и к тому, как он умеет работать с актерами на пространстве прошлого. Привет фильму "Онегин", где был полный мискаст (неудачный подбор актеров – прим. НСН). При всем уважении к Добронравову, когда 45-летний человек с пролетарским лицом играл 25-летнего Онегина... Для него главное – это красивая картинка на экране, так он воспринимает прошлое. Поэтому я жду второго "Онегина". Пока в его предыдущих картинах о прошлом ничего хорошего не было. С другой стороны, у Андреасяна есть хорошие картины, но они на тему современности», - пояснил критик.
Вместе с тем, он считает, что в российском кино появились хорошие мужчины-актеры.
«У нас стали появляться приличные молодые актеры, которых не было в 2000-2010 гг. Тогда все держалось на девушках, в диапазоне от 20 до 50 лет были прекрасные актрисы, а мужиков практически не было, молодых особенно. Начиная с Козловского, они стали появляться. Потом Петров пошел и так далее», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, кинокритик Роман Григорьев заявил НСН, что Бондаренко и Лыкова вполне можно сравнить с Василием Лановым и Вячеславом Тихоновым, которые играли аналогичные роли в фильме «Война и мир» 1967 года режиссера Сергея Бондарчука.
Как ожидается, премьера фильма «Война и мир» Сарика Андреасяна состоится в феврале 2027 года. Одну из ролей в картине сыграет жена режиссера, актриса Елизавета Моряк, но это точно будет не Наташа Ростова. Фильм «Онегин» вышел в прокат в 2024 году и заработал 788 млн рублей, напоминает «Радиоточка НСН»,
