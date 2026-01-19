Фильм «Война и мир» Сарика Андреасяна будет похож на его картину «Онегин» и визуально, и по игре актеров, предположил в интервью НСН кинокритик Александр Шпагин.

Кинокомпания братьев Андреасян ранее сообщила, что роль Андрея Болконского в новой экранизации знаменитого романа Льва Толстого сыграет Станислав Бондаренко, а Анатоля Курагина – Матвей Лыков. Шпагин напомнил в этой связи о провальном кастинге Андреасяна при съемках фильма «Онегин».