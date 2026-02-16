МВД предложило проверять водителей на наркотики по слюне

МВД России подготовило проект постановления, который позволит использовать новые приборы для предварительного тестирования водителей на состояние опьянения — в том числе с помощью анализа слюны на наркотические и психотропные вещества. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что документ вносит изменения в постановление правительства от 21 октября 2022 года №1882. Речь идет о создании правовых оснований для применения устройств, фиксирующих наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и запрещенных веществ в биологическом материале.

Как уточнили в МВД, результаты такой проверки будут использоваться для решения вопроса об отстранении водителя от управления автомобилем и направлении на медицинское освидетельствование. При этом приборы планируется применять только с согласия водителя, во время профилактических мероприятий по предупреждению ДТП и с обязательной видеозаписью.

В министерстве отметили, что отказ от предварительного тестирования не повлечет административной ответственности. Использование новых устройств, как считают в МВД, поможет снизить число спорных ситуаций и повысить объективность оценки состояния водителей. Проект постановления проходит общественное обсуждение на Едином портале проектов нормативных правовых актов, передает «Радиоточка НСН».

