МВД предложило проверять водителей на наркотики по слюне

МВД России подготовило проект постановления, который позволит использовать новые приборы для предварительного тестирования водителей на состояние опьянения — в том числе с помощью анализа слюны на наркотические и психотропные вещества. Об этом сообщается на сайте Госавтоинспекции.

В ведомстве пояснили, что документ вносит изменения в постановление правительства от 21 октября 2022 года №1882. Речь идет о создании правовых оснований для применения устройств, фиксирующих наличие паров этанола в выдыхаемом воздухе и запрещенных веществ в биологическом материале.