Верните мне мои нулевые: Радио ROCK FM объявило о смене формата

В музыкальном баре «Чиж и Компания» прошла презентация обновленного формата радиостанции ROCK FM 95.2 FM.

В 2026 году радио кардинально изменило плейлист: теперь около половины эфира занимают хиты западных групп и исполнителей нулевых, остальную часть составляют самые популярные и любимые аудиторией треки 70-х - 90-х годов.

«Мы сознательно делаем акцент на нулевые, когда большинство из нас учились в институтах и университетах, в школах, взрослели, влюблялись и женились. В то время нас сопровождала та музыка, которая сейчас звучит на ROCK FM, и эти песни узнают буквально с первых секунд», - заявил генеральный продюсер «Мультимедиа холдинга» Игорь Паньков.

По его словам, основная аудитория ROCK FM – поколение 35-55-летних, для которых рок был и остается кодом свободы. Поэтому хиты 70-х – 90-х останутся фундаментом радиостанции. Их дети также любят хиты нулевых, потому что эту музыку слушали их родители.

Участниками концерта, посвященного старту нового формата радиостанции, стали Funberry – трибьют The Cranberries, Jolly Green – трибьют Oasis, Special G – трибьют Placebo.

«Нулевые – это наша молодость, и сегодня эта эпоха переживает глобальный ренессанс во всём: от моды до кино, и рок-музыка здесь – не исключение», - добавил программный директор ROCK FM Александр Фуковский.

В новый плейлист попали такие рок-группы, как Linkin Park, Muse, Green Day, Red Hot Chili Peppers. Радиостанция анонсировала также появление в эфире новых программ и шоу.



