СМИ: Инвесторы разочаровались в долларе на фоне политики Трампа

Доверие к доллару среди крупных инвесторов снизилось до минимума за 10 лет из-за непредсказуемости политики США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование Bank of America.

По данным издания, американская валюта снижается второй год подряд: в 2025 году доллар потерял 9%, в текущем году — еще 1,3%. Курс находится на уровне около 4-летнего минимума. Как отмечают авторы, даже введенные в апреле прошлого года масштабные пошлины президента Дональда Трампа вызывали у рынков меньше опасений, чем нынешняя ситуация, отмечает RT.