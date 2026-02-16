СМИ: Инвесторы разочаровались в долларе на фоне политики Трампа

Доверие к доллару среди крупных инвесторов снизилось до минимума за 10 лет из-за непредсказуемости политики США. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на исследование Bank of America.

По данным издания, американская валюта снижается второй год подряд: в 2025 году доллар потерял 9%, в текущем году — еще 1,3%. Курс находится на уровне около 4-летнего минимума. Как отмечают авторы, даже введенные в апреле прошлого года масштабные пошлины президента Дональда Трампа вызывали у рынков меньше опасений, чем нынешняя ситуация, отмечает RT.

СМИ: Трейдеры ставят рекордные суммы на обвал доллара

Financial Times связывает ослабление доверия с активными внешнеполитическими шагами Трампа и его давлением на Федеральную резервную систему. По оценке газеты, США перестали восприниматься как безусловно надежная гавань для капитала.

Глава Vanguard Роджер Халлам заявил, что инвесторы пересматривают стратегию вложений в американские активы из-за высокой волатильности. Назначение Кевина Уорша в ФРС, по данным издания, частично успокоило рынки, однако не привело к восстановлению спроса на доллар, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС / Вероника Зорина
ТЕГИ:ИнвесторыДолларСШАДональд Трамп

