Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг

Кроме того, с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой на 2,1 миллиона рублей.

В ноябре к театру обратился с иском и «Ледовый дворец». Сумма требований составила 1,8 миллионов рублей. По предварительной информации, претензии могли быть связаны с концертом, который прошел на площадке в июле 2025 года. Театром руководит супруг артистки Александр Костюк, а учредителем является ее сын Григорий. Ему принадлежит большая доля акций, тогда как сама Кадышева владеет 30%, передает «Радиоточка НСН».

