Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг
Иск к театру «Золотое кольцо» певицы Надежды Кадышевой на 2 миллиона 171 тысячу рублей связан с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по договорам возмездного оказания услуг, выяснила «Газета.Ru».
По данным сервиса Rusprofile, заявление 3 февраля 2026 года подал представитель ИП Обушенков М.А., зарегистрированного в Элисте. Подробности спора в материалах суда не раскрываются. 9 февраля иск оставили без движения из-за процессуальных нарушений, истцу дали срок до 10 марта для их устранения.
Кроме того, с ноября прошлого года за театром числится задолженность перед Федеральной налоговой службой на 2,1 миллиона рублей.
В ноябре к театру обратился с иском и «Ледовый дворец». Сумма требований составила 1,8 миллионов рублей. По предварительной информации, претензии могли быть связаны с концертом, который прошел на площадке в июле 2025 года. Театром руководит супруг артистки Александр Костюк, а учредителем является ее сын Григорий. Ему принадлежит большая доля акций, тогда как сама Кадышева владеет 30%, передает «Радиоточка НСН».
