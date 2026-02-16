Глава ДУМ РФ заявил о примирении Кадырова и Керимова

По его словам, Кадыров и Керимов были приглашены в Кремль президентом России Владимиром Путиным. На встрече стороны «пришли к полному согласию и взаимопониманию».

Гайнутдин отметил, что 2026 год, который объявлен Годом единства народов России, символически начался с этого примирения.

«Первыми пример единения и братства подали представители мусульманской уммы — два достойных сына Кавказа», — заключил он.

Ранее Путин в ходе торжественной церемонии объявил Год единства народов России открытым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

