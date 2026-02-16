Психиатр объяснил, почему женский алкоголизм часто остается незаметным
Женская алкогольная зависимость часто развивается менее заметно, чем мужская, из-за сочетания социальных и биологических факторов. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-психиатр и нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.
По его словам, женщины чаще сталкиваются со стигматизацией и общественным осуждением, поэтому склонны скрывать проблему и позже обращаться за помощью, опасаясь потери репутации, семьи или работы. Это делает течение зависимости более скрытым и затяжным.
Помимо этого, существуют физиологические особенности: у женщин ниже активность фермента, расщепляющего этанол, выше доля жировой ткани и меньше объем воды в организме. В результате при одинаковой дозе концентрация алкоголя в крови выше, а поражение органов и формирование зависимости происходят быстрее. Ранние признаки могут маскироваться под тревогу, бессонницу или эмоциональные нарушения, а также проявляться в употреблении в одиночку и «тайных» дозах.
Обсуждать проблему, подчеркнул Исаев, важно бережно, без обвинений и давления. Эффективная помощь должна быть направлена не только на само употребление, но и на причины — тревожность, выгорание или депрессивные симптомы. Раннее обращение к специалисту повышает шансы на восстановление, передает «Радиоточка НСН».
