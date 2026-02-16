Психиатр объяснил, почему женский алкоголизм часто остается незаметным

Женская алкогольная зависимость часто развивается менее заметно, чем мужская, из-за сочетания социальных и биологических факторов. Об этом «Газете.Ru» сообщил врач-психиатр и нарколог, руководитель Клиники доктора Исаева Руслан Исаев.

По его словам, женщины чаще сталкиваются со стигматизацией и общественным осуждением, поэтому склонны скрывать проблему и позже обращаться за помощью, опасаясь потери репутации, семьи или работы. Это делает течение зависимости более скрытым и затяжным.