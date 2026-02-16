По его словам, в случае запрета таких устройств для дрессировки животных в России появится «черный рынок».



«Можно запретить, конечно. Тогда у нас появится "черный рынок" этих ошейников. Будут подпольно завозить. Для чего это нужно? Сейчас все эти изделия сертифицированы. Иногда эти устройства помогают решить очень серьезные поведенческие проблемы. В основном эти проблемы связаны либо с желанием собаки убежать от хозяина, либо с проявлением агрессии в силу невоспитанности. Электронный ошейники помогает эти проблемы решить. Если исключить эти устройства, то придется возвращаться к старым способам, за которые дрессировщиков будут потом ругать и спрашивать, почему они дергают собак удавками и так далее», — добавил эксперт.

Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил НСН, что в России не собираются вводить налог на собак и любых других домашних животных, а отвечать за площадки для выгула должны застройщики, так как для них это копейки.

