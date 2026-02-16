Кинолог предрек расцвет «черного рынка» в случае запрета электрошоковых ошейников
Запрет ошейников с электрическим воздействием вынудит кинологов вернуться к старым способам дрессировки, сказал НСН Константин Карапетьянц.
Многие российские кинологи и дрессировщики животных используют ошейники с электрическим воздействием, потому что такие устройства помогают решать серьезные поведенческие проблемы, сказал НСН ректор первого профессионального кинологического института Константин Карапетьянц.
Депутаты Госдумы предложили установить запрет на производство, ввоз на территорию России и продажу устройств, предназначенных для воздействия на животных электрическим током, передает РИА Новости со ссылкой на соответствующее обращение на имя главы Минпромторга Антона Алиханова. Карапетьянц назвал такое предложение необдуманным.
«Создается впечатление, что наши депутаты решили полностью искоренить все, что связано с собаками. Разговоры идут на разные темы. Люди бы сначала узнали, что это за ошейники. Если не знают, спросили бы у специалистов. Такие ошейники являются электронным средством коррекции поведения собак. Это никакой не электрошокер. Такими средствами пользуется весь мир. Устройство воздействует кратковременным, совершенно неопасным для жизни животного электрическим импульсом, пощипывает собаке шею. Этим очень активно пользуются кинологи и дрессировщики. У нас на вооружении стоит огромное количество тысяч собак. Многие кинологи используют эти приспособления для дрессировки и для коррекции поведения животных. Предложение запретить такие ошейники — глупое, необдуманное и неквалифицированное. Оно ничего не дает с точки зрения защиты животных», — сказал собеседник НСН.
По его словам, в случае запрета таких устройств для дрессировки животных в России появится «черный рынок».
«Можно запретить, конечно. Тогда у нас появится "черный рынок" этих ошейников. Будут подпольно завозить. Для чего это нужно? Сейчас все эти изделия сертифицированы. Иногда эти устройства помогают решить очень серьезные поведенческие проблемы. В основном эти проблемы связаны либо с желанием собаки убежать от хозяина, либо с проявлением агрессии в силу невоспитанности. Электронный ошейники помогает эти проблемы решить. Если исключить эти устройства, то придется возвращаться к старым способам, за которые дрессировщиков будут потом ругать и спрашивать, почему они дергают собак удавками и так далее», — добавил эксперт.
Ранее зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов заявил НСН, что в России не собираются вводить налог на собак и любых других домашних животных, а отвечать за площадки для выгула должны застройщики, так как для них это копейки.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Средства ПВО сбили 21 украинский БПЛА над Россией
- Хайп или наука: Почему аудиофилы не отличили медный провод от банана и грязи
- Венгрия может перейти на использование нефтяных резервов
- СМИ: Инвесторы разочаровались в долларе на фоне политики Трампа
- Кинолог предрек расцвет «черного рынка» в случае запрета электрошоковых ошейников
- Над Севастополем сбили пять воздушных целей
- Психиатр объяснил, почему женский алкоголизм часто остается незаметным
- Иск к театру Кадышевой связан с нарушением договоров услуг
- МВД предложило проверять водителей на наркотики по слюне
- Верните мне мои нулевые: Радио ROCK FM объявило о смене формата
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru