Невероятный эффект или критика: Повторит ли успех продолжение «Игры в кальмара»

Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря 2024 года. При этом создатели уже анонсировали съемки третьего сезона, выход которого запланирован на 2025 год. 

Критики предрекают успех и возможность большего раскрытия персонажей в продолжении нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Однако, второй сезон, как и первый, может подвергнуться осуждению со стороны политиков и психологов из-за демонстрации насилия, которое могут пытаться повторить дети.

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НОВАЯ «ИГРА В КАЛЬМАРА»

На этой неделе стало известно, что второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря. Netflix уже также представил новый трейлер второго сезона. Ролик сопровождается надписью: «Прошло три года. Хотите поиграть?» При этом в трейлере отмечается, что третий сезон полюбившейся во всем мире «Игры» выйдет в 2025 году.

Известно, что в новом сезоне главный герой, бывший игроман Сон Ки Хун попытается узнать больше о таинственных людях в масках. Создатели также обещали раскрыть прошлое организаторов игры.

По словам сценариста и режиссера проекта Хвана Дон Хека, в центре сюжета нового сезона останется главный герой. По некоторой информации, в продолжении появится новая кукла Чхоль Су — «парень» пугающей куклы Ен Хи из игры «Тише едешь – дальше будешь».

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Хван рассказал, что сериал ориентирует людей на социальные проблемы, нацеленные на полицию.

«Я думаю, что проблема с полицейскими существует не только в Корее. Я вижу в мировых новостях, что полиция может очень запаздывать с принятием мер — появляется много жертв или ситуация иногда выходит из под контроля, когда они действуют недостаточно быстро. Я хотел поднять этот вопрос. Возможно, во втором сезоне я смогу поговорить об этом подробнее», - заметил он.

Режиссер также добавил, что рад видеть, как его труд приносит плоды, и поблагодарил поклонников за поддержку проекта.

В июне 2023 года Netflix объявлял, что во втором сезоне «Игры в кальмара» останется тот же актерский состав. Так, в продолжении приняли участие Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун и другие.

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Российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) считает, что продолжение «Игры в кальмара» может быть еще эффектнее первого сезона сериала.

«После невероятного успеха, возможно, не такого искреннего и коммерциализированного, вполне может быть, что автор получил полную творческую свободу из-за принесенной прибыли. Возможно, автор раскроет себя еще лучше и покажет что-то невероятное», - сказал он в интервью изданию NEWS.ru.

«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который вышел 17 сентября 2021 года. Картина рассказывает о людях, которые, пытаясь решить свои финансовые проблемы, вступают в игру на выживание. Этот проект вошел в историю как самое успешное шоу Netflix и как одна из самых просматриваемых иностранных лент на платформе. За первые четыре недели после выхода зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов.

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Через месяц после премьеры на Netflix сериал принес платформе прибыль в почти $900 млн. Доход от новинок, выходящих на стримингах, не поддается традиционным подсчетам, как это обычно происходит с картинами из широкого проката. Они считаются по более сложной схеме.

КРИТИКА «КАЛЬМАРА»

Сразу после выхода сериала в 2021 году, он подвергся большому объему критики. Его осуждали психологи и политики. В основном из-за демонстрации насилия на экране. Родители и педагоги опасались, что дети начнут повторять в играх сцены из сериала. По аналогии с нашумевшим российским сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». В СМИ часто появлялись статьи о том, как школьники пытались воссоздать «корейские игры».

В связи с этим директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что психологи проверят «Игру в кальмара» из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних.

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Северокорейские СМИ тоже раскритиковали сериал соседей.

«"Игра в кальмара" демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае – умрете», - писало издание Arirang Meari.

Однако у сериала появились и свои фанаты. Многие блогеры даже снимали пародии на него и пытались создать мини-версии игры. Кинокритик BadComedian в свою очередь заметил в беседе с НСН, что претензии к сериалу «Игра в кальмара» не обоснованы, так как лента не предназначена для несовершеннолетних зрителей и имеет соответствующую маркировку, которой зачастую пренебрегают не менее жестокие российские картины.

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«Сериал с маркировкой "18+", а что если дети посмотрят любой фильм "18+" категории? Это вопрос к родителям, почему ваши дети смотрят фильмы "18+". На всех телевизорах современных есть возможность ограничивать доступ, тот же Netflix позволяет войти в детский режим. Почему родители не хотят никак заботиться о своих детях, не смотрят, где они там лазают, в интернете куда заходят и так далее? Вину всю пытаются свалить на контент», - отметил блогер.

Ранее Netflix выпустил реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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