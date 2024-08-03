Невероятный эффект или критика: Повторит ли успех продолжение «Игры в кальмара»
Премьера второго сезона «Игры в кальмара» состоится 26 декабря 2024 года. При этом создатели уже анонсировали съемки третьего сезона, выход которого запланирован на 2025 год.
Критики предрекают успех и возможность большего раскрытия персонажей в продолжении нашумевшего сериала «Игра в кальмара». Однако, второй сезон, как и первый, может подвергнуться осуждению со стороны политиков и психологов из-за демонстрации насилия, которое могут пытаться повторить дети.
НОВАЯ «ИГРА В КАЛЬМАРА»
На этой неделе стало известно, что второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря. Netflix уже также представил новый трейлер второго сезона. Ролик сопровождается надписью: «Прошло три года. Хотите поиграть?» При этом в трейлере отмечается, что третий сезон полюбившейся во всем мире «Игры» выйдет в 2025 году.
Известно, что в новом сезоне главный герой, бывший игроман Сон Ки Хун попытается узнать больше о таинственных людях в масках. Создатели также обещали раскрыть прошлое организаторов игры.
По словам сценариста и режиссера проекта Хвана Дон Хека, в центре сюжета нового сезона останется главный герой. По некоторой информации, в продолжении появится новая кукла Чхоль Су — «парень» пугающей куклы Ен Хи из игры «Тише едешь – дальше будешь».
Хван рассказал, что сериал ориентирует людей на социальные проблемы, нацеленные на полицию.
«Я думаю, что проблема с полицейскими существует не только в Корее. Я вижу в мировых новостях, что полиция может очень запаздывать с принятием мер — появляется много жертв или ситуация иногда выходит из под контроля, когда они действуют недостаточно быстро. Я хотел поднять этот вопрос. Возможно, во втором сезоне я смогу поговорить об этом подробнее», - заметил он.
Режиссер также добавил, что рад видеть, как его труд приносит плоды, и поблагодарил поклонников за поддержку проекта.
В июне 2023 года Netflix объявлял, что во втором сезоне «Игры в кальмара» останется тот же актерский состав. Так, в продолжении приняли участие Лим Сиван, Кан Ханыль, Пак Сонхун и другие.
Российский блогер, кинокритик BadComedian (Евгений Баженов) считает, что продолжение «Игры в кальмара» может быть еще эффектнее первого сезона сериала.
«После невероятного успеха, возможно, не такого искреннего и коммерциализированного, вполне может быть, что автор получил полную творческую свободу из-за принесенной прибыли. Возможно, автор раскроет себя еще лучше и покажет что-то невероятное», - сказал он в интервью изданию NEWS.ru.
«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который вышел 17 сентября 2021 года. Картина рассказывает о людях, которые, пытаясь решить свои финансовые проблемы, вступают в игру на выживание. Этот проект вошел в историю как самое успешное шоу Netflix и как одна из самых просматриваемых иностранных лент на платформе. За первые четыре недели после выхода зрители потратили на просмотр этого сериала более 1,65 млрд часов.
Через месяц после премьеры на Netflix сериал принес платформе прибыль в почти $900 млн. Доход от новинок, выходящих на стримингах, не поддается традиционным подсчетам, как это обычно происходит с картинами из широкого проката. Они считаются по более сложной схеме.
КРИТИКА «КАЛЬМАРА»
Сразу после выхода сериала в 2021 году, он подвергся большому объему критики. Его осуждали психологи и политики. В основном из-за демонстрации насилия на экране. Родители и педагоги опасались, что дети начнут повторять в играх сцены из сериала. По аналогии с нашумевшим российским сериалом «Слово пацана. Кровь на асфальте». В СМИ часто появлялись статьи о том, как школьники пытались воссоздать «корейские игры».
В связи с этим директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила, что психологи проверят «Игру в кальмара» из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних.
Северокорейские СМИ тоже раскритиковали сериал соседей.
«"Игра в кальмара" демонстрирует выживание в капиталистическом обществе, где вы можете заработать деньги, если добьетесь победы любыми способами, а в противном случае – умрете», - писало издание Arirang Meari.
Однако у сериала появились и свои фанаты. Многие блогеры даже снимали пародии на него и пытались создать мини-версии игры. Кинокритик BadComedian в свою очередь заметил в беседе с НСН, что претензии к сериалу «Игра в кальмара» не обоснованы, так как лента не предназначена для несовершеннолетних зрителей и имеет соответствующую маркировку, которой зачастую пренебрегают не менее жестокие российские картины.
«Сериал с маркировкой "18+", а что если дети посмотрят любой фильм "18+" категории? Это вопрос к родителям, почему ваши дети смотрят фильмы "18+". На всех телевизорах современных есть возможность ограничивать доступ, тот же Netflix позволяет войти в детский режим. Почему родители не хотят никак заботиться о своих детях, не смотрят, где они там лазают, в интернете куда заходят и так далее? Вину всю пытаются свалить на контент», - отметил блогер.
Ранее Netflix выпустил реалити-шоу по сериалу «Игра в кальмара», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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