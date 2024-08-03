Невероятный эффект или критика: Повторит ли успех продолжение «Игры в кальмара»

НОВАЯ «ИГРА В КАЛЬМАРА»

На этой неделе стало известно, что второй сезон южнокорейского сериала «Игра в кальмара» выйдет 26 декабря. Netflix уже также представил новый трейлер второго сезона. Ролик сопровождается надписью: «Прошло три года. Хотите поиграть?» При этом в трейлере отмечается, что третий сезон полюбившейся во всем мире «Игры» выйдет в 2025 году.

Известно, что в новом сезоне главный герой, бывший игроман Сон Ки Хун попытается узнать больше о таинственных людях в масках. Создатели также обещали раскрыть прошлое организаторов игры.

По словам сценариста и режиссера проекта Хвана Дон Хека, в центре сюжета нового сезона останется главный герой. По некоторой информации, в продолжении появится новая кукла Чхоль Су — «парень» пугающей куклы Ен Хи из игры «Тише едешь – дальше будешь».