Психологи проверят сериал «Игра в кальмара» по просьбе Лиги безопасного интернета
Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара» из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних. Об этом заявила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.
По ее словам, обращение связно с жалобами родителями, которые считают, что у подростков может возникнуть желание повторить сцены из сериала.
Теперь экспертам-психологам предстоит изучить сцены из сериала и дать им свою профессиональную оценку.
Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ сервиса «Netflix» в 90 странах, в сериале рассказывается история персонажей, который участвуют в играх на выживание.
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