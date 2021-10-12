Психологи проверят сериал «Игра в кальмара» по просьбе Лиги безопасного интернета

Лига безопасного интернета попросила психологов проверить сериал «Игра в кальмара» из-за возможного негативного влияния на несовершеннолетних. Об этом заявила директор Лиги, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина в своем Telegram-канале.

По ее словам, обращение связно с жалобами родителями, которые считают, что у подростков может возникнуть желание повторить сцены из сериала.

Теперь экспертам-психологам предстоит изучить сцены из сериала и дать им свою профессиональную оценку.

Сериал «Игра в кальмара» возглавил топ сервиса «Netflix» в 90 странах, в сериале рассказывается история персонажей, который участвуют в играх на выживание.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ПодросткиСериалыПсихология
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