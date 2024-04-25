«Зритель его любит»: Шнейдеров о показе фильма с Микки Рурком в рамках ММКФ

«Это совершенно обычное кино, причем не американское, несмотря на участие Микки Рурка, а румынское, поскольку права на фильм принадлежат румынской киностудии. Что же касается Рурка — есть актеры, которых называют “сбитыми летчиками”. Когда-то они были популярными, а сейчас снимаются там, куда зовут. К тому же для такой не самой кинематографической страны, как Румыния, достаточно престижно получить голливудскую звезду, они вполне могут наскрести на гонорар одной знаменитости. Впрочем, я рад за Рурка, поскольку он по-прежнему остается на плаву, несмотря на неоднозначную репутацию человека употребляющего и порой срывающего съемки. Да и российский зритель его любит, особенно старшее поколение, те, кто помнит “Девять с половиной недель”», — сказал Шнейдеров.

Собеседник НСН добавил, что «21 рубин» можно пустить в широкий прокат, однако большие сборы ему не светят.

«У нас такой дефицит западных фильмов, что, конечно, стоит показывать его в кинотеатрах, тем более, это картина с голливудской звездой. Однако о миллиардных сборах речи не идет. Несколько сотен миллионов — да, но никак не миллиард», — подытожил он.

Ранее программный директор ММКФ Иван Кудрявцев заявил, что фестиваль стал альтернативной площадкой для «нешаблонных» творцов из недружественных стран.

