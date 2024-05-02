«Готовятся выживать»: Фильм «Сто лет тому вперед» не оправдал надежды кинотеатров

«Неделя выдалась достаточно хорошая для кинопроката с учетом того, что уикенд был семидневным. Три дня были рабочими, остальные были выходными. Картины смогли активно поработать и аудиторию привлечь, капитальной жары не было, что обычно толкает россиян в сторону шашлыков вместо кино. Но индустрия ожидала существенно больших цифр и от «Блиндажа», и от «Сто лет тому вперед». Для кинотеатров эти уровни сборов недостаточны для их окупаемости и выживания, но могло быть еще хуже», - отметил он.

По его словам, от экранизации романа Кира Булычева ожидали гораздо более быстрого миллиарда с учетом непростых для кинотеатров майских праздников.

«Конечно, от «Сто лет тому вперед» все ожидали миллиарда существенно быстрее, на фильм возлагали очень серьезные надежды. С другой стороны, аудитории фильм очень заходит, ожидаем хорошую динамику на предстоящей неделе, которая не может похвастаться крупными новинками. Военный «Блиндаж» привлечет свою аудиторию в большей степени на День Победы. На вторые майские ждем ровного продолжения работы картин. В прокате будет представлено и семейное кино, и анимация, замечательный фильм «Рай под ногами матерей». Все это вместе дает зрителю сбалансированное предложение. Грядущий уикенд пасхальный, люди ходят в кино меньше, зато погода будет не очень теплой», - рассказал Исаев.

А совсем скоро кинотеатры снова ожидает период «выживания», так как на лето не заявлено ни одного крупного проекта, напомнил он.

«Летом сборы очень сильно снизятся, там абсолютно средние картины, крупных проектов нет ни от российских продюсеров, ни от легального зарубежного проката. Ничего заметного нет, летний период будет очень слабым. Кинотеатров ждет третье лето с тяжелыми параметрами выживания», - добавил собеседник НСН.

Ранее в Сети появился тизер-трейлер семейного фильма «Волшебник Изумрудного города». Новый детский фильм по известной сказке будет востребован в российских кинотеатрах, что связано с отсутствием в прокате конкурентных проектов Голливуда, рассказал «Радиоточке НСН» кинокритик Давид Шнейдеров.

