«Летучий корабль» собрал в прокате более одного миллиарда рублей

По данным портала, 18–21 апреля фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам одноименной повести Кира Булычева собрал 309,2 млн рублей (всего— 310,7 млн). В свою очередь, «Летучий корабль» заработал 47,7 млн рублей за выходные, общие сборы — 1,0019 млрд.

В число лидеров проката в уикенд также вошли блокбастер Алекса Гарленда «Падение империи» с 34,4 млн рублей (всего —108,5 млн), триллер Робертa Коннолли «Город тайн: Исчезнувшая» со сборами 16,7 млн (108,5 млн) и драма Мэтта Брауна «По Фрейду», заработавшая 13 млн.

Между тем российские киносети по просьбе дистрибьюторов отказались от показа иностранных фильмов без разрешения правообладателей в рамках предсеансного обслуживания. Ограничения будут действовать c 18 апреля по 12 мая, в отрасли допускают, что позже меры станут постоянными, отмечает телеканал «360».

