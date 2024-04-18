«Кастинг мечты и инопланетянка»: Сценарист Золотарев о фильме «Сто лет тому вперед»

Сценарист фильма «Сто лет тому вперед» Андрей Золотарев заявил в интервью НСН, что эта картина не будет похожа на «Гостью из будущего», и рассказал о звездном актерском составе.

Фильм режиссера Александр Андрющенко «Сто лет тому вперед» снят по одноименному рассказу Кира Булычева. 18 апреля состоялась его всероссийская премьера. В картине снялись Федор Бондарчук, Константин Хабенский, Александр и Юра Борисов, а Алису сыграла Дарья Верещагина.

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ВОЗВРАЩЕНИЕ АЛИСЫ: МЫ НЕ СОРЕВНУЕМСЯ С «ГОСТЬЕЙ ИЗ БУДУЩЕГО»

Добрый вечер, Андрей. По книге «Сто лет тому вперёд» в 1984 году уже сняли легендарную «Гостью из будущего». Сравнение двух фильмов неизбежно, не страшно ли вам в этой связи?



- Мы сами на это подписались и понятно, что нас будут сравнивать с «Гостьей из будущего», это было очевидно сразу, на старте, когда мы только начали заниматься этим проектом. Разница в том, что мы никак не связаны с этим прекрасным сериалом из нашего детства. Мы основываемся на книге «Сто лет тому вперед» и, более того, фильм сделан по мотивам этой книги, то есть сюжетная линия значительно изменена. Мы вдохновлялись персонажами Булычева, его духом, но это все-таки новая и оригинальная история, которая будет понятна и сегодняшним детям и подросткам. Мне кажется, после просмотра нашего фильма вопросы о его сравнении с «Гостьей из будущего» будут сняты.

Есть книги, которые много раз экранизировали. Нет же вопросов, почему сняли «Мастери и Маргариту», хотя уже была экранизация. Это гораздо более близкое к тексту произведение, мы дальше от текста, мы именно по мотивам. Мне очень нравятся персонажи из «Гостьи из будущего», это действительно крутая работа. Я помню и Весельчака У, там был прекрасный Невинный, великолепный Кононов. Сами персонажи невероятно колоритные, но мы оттуда вообще ничего не взяли. Мы ни в коем случае не пытались соревноваться с этим сериалом, делали свое.

КАСТИНГ МЕЧТЫ И «ИНОПЛАНЕТЯНКА»

Звездный актерский состав фильма впечатляет: Бондарчук в роли Вертера, Хабенский – профессор Селезнев, Петров - Весельчак У и Борисов – Глот. При этом на роль Алисы выбрали Дарью Верещагину, а не какую-то суперзвезду. Сможет ли она влюбить в себя всю страну, как в своей время Наташа Гусева?

- Меня тоже этот актерский состав впечатляет. Когда мы начали этим проектом заниматься, я не думал, что будет такой каст. Это очень круто и я им очень благодарен за то, что они поверили в нас. У меня нет слов, одни эмоции! Для меня, как сценариста, они появлялись таким образом: звонил продюсер и говорил: «Слушай, с нами Борисов… с нами Петров… с нами Хабенский», а я только радовался этому. Наверное, это произошло путем подкупа и сложных уговоров. Это выглядит, как «дримкаст» (кастинг мечты – прим. НСН). Когда тебе рассказывают о новом проекте, ставят в «дримкаст» актеров первой величины, заранее понимая, что они их не получат, а придется брать «что есть». А у нас вдруг, внезапно весь «дримкаст» оказывается в реальных ролях. Это очень круто.

При этом есть видимый авангард из этих звезд первой величины, а есть еще «невидимая часть». Все знают Марка Эйдельштейна, но все равно не так, как Сашу Петрова, а Верещагину знают не так, как Хабенского . Там есть великолепная четверка этих подростков, они очень крутые и ни чуть не уступают всем звездам. Не могу сказать за всю страну, влюбится ли она в героиню Даши Верещагиной, но очень на это надеюсь. При этом могу отметить, что отправлял на премьеру свою подругу с ребенком и получил первый результат: ребенок теперь просит покрасить ей волосы в цвет, как у Алисы, началось это воздействие. Мне кажется, это знак того, что все может получиться. У нее абсолютно космический вид. Даже если волосы не красить, она все равно инопланетянка, и это очень круто. С одной стороны, она вроде бы наша, а с другой, - если выбирать девочку из будущего, она должна быть похожа на Дашу Верещагину. У нее органика такая, она очень неземная.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ

«Сто лет тому вперёд» называют чуть ли не последним российским фильмом-миллиардером 2024 года. Вы были сценаристом фильма «Лед 3», который собрал в этом году почти 2 миллиарда рублей? Что вам подсказывает чутье – сможет «Сто лет тому вперёд» попасть в ТОП-5 самых кассовых фильмов года?

- У меня есть пять или шесть фильмов, которые заработали миллиард в прокате, не только «Лед 3». Это большие деньги, но никогда не знаешь, чего ждать. Мы, честно говоря, не ждали, что первый «Лед» столько заработает и на него придет столько зрителей. Мы этому были очень рады, но никто этого не предполагал, когда мы только начали работать над картиной. Самое правильное в этой ситуации – ничего не ждать и позволить зрителю самому сделать выбор. Мы знаем, что сделали фильм, который нравится нам и нашим детям, мы делали его, как для себя. Понятно, что этот актерский ансамбль привлекает зрителя, но это не является главным. Даже собрав великолепный каст, можно прекрасным образом не привлечь зрителя вообще, такие примеры есть. Дело не только том, что они делают этот проект крутым, а важно в том, что они своими фамилиями подписались под этой историей и сказали: «Да, это будет круто». В этом смысле есть гарантия качества, но мы не знаем, какие внешние факторы на что повлияют.

