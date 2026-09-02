«Чушь собачья!»: Путин опроверг мобилизацию и ответил на «закрытие неба» Зеленским
Путин ответил на угрозы Зеленского гражданским самолетам в небе России, вспомнил «ящик Пандоры», косаток, акул и медведей, и предупредил, кто может «схлопотать по зубам».
Президент России Владимир Путин развеял слухи о новой мобилизации после выборов в Госдуму, а также назвал «заявкой на государственный терроризм» угрозы лидера киевского режима гражданским самолетам в российском небе. Он также объяснил, почему Россия не уничтожает украинское руководство и сообщил о наращивании темпов наступления в зоне СВО.
МОБИЛИЗАЦИЯ И «ЗАКРЫТОЕ НЕБО»
Вишенкой на торте проходившего в Киргизии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стала пресс-конференция Владимира Путина вечером 1 сентября, на которой он ответил на самые актуальные вопросы российских журналистов. В частности, он опроверг раздуваемую на Украине и в западных СМИ информацию о «новой волне мобилизации», которая якобы пройдет в России после сентябрьских выборов.
«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», - сказал как отрезал Путин.
Незадолго до его выступления, около 22:00 мск с резонансным заявлением выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Он, в частности, предупредил авиакомпании, использующие воздушное пространство России, что полеты там небезопасны. Зеленский пояснил, что Украина не угрожает гражданским самолетам, но в небе над РФ будут беспилотники, упомянув словосочетание «закрытие неба». Президент России ответил на эти угрозы.
«Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. (…) Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», - подчеркнул он.
Путин также объяснил, есть ли «иммунитет» от российских ударов у руководителей и военного начальства Украины.
«Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», - пояснил Владимир Владимирович, отметив при этом, что «заявка на терроризм, это еще не переход к терроризму».
Путин также выразил уверенность, что на фронте «враг будет сыпаться». По его словам, российские войска в зоне спецоперации «не просто наступают, а наращивают темпы». Он, в частности, отметил, что группировке войск «Север» осталось 12 километров до окружной дороги города Сумы, а также рассказал об успехах на Донбассе, в Запорожской и Харьковской областях.
«Сейчас главный вызов – это, конечно, беспилотники, причем во всех средах: под водой, на море, на земле и в воздухе. Это для нас вызов серьезный, мы с ним справляемся. Уверен, что все задачи в этой сфере будут решены, у меня даже сомнения нет», - добавил президент России.
Он также сообщил, что в ответ на попытки атаковать российские НПЗ будут нанесены массированные удары по объектам энергетики Украины.
КОСАТКИ И МЕДВЕДИ: «МОЖЕТ СХЛОПОТАТЬ ПО ЗУБАМ!»
На встрече Путина с журналистами не обошлось и без ярких метафор. Журналист Павел Зарубин попросил Путина пояснить, кого он имел в виду, сказав на днях о косатках, белых медведях и СВО.
«Это было совершенно спонтанно (…) косатки, медведи… Если Вы намекаете на то, что косатки – это Запад как бы коллективный, то я бы сказал, что косатка – конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному Западу в свое время, еще в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения – это акулы империализма. А смысл, конечно, примерно вы угадали. Смысл того, что я говорил, заключается в том, что если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, сожрать нас, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстрорастущие аппетиты и зубы этих акул», - разъяснил президент РФ.
Он также отметил, что Украина «открыла ящик Пандоры», когда Зеленский пообещал за 40 дней нанести «непоправимый ущерб» экономике России и начал это делать.
Касаясь недавнего визита в Россию главы ЦРУ Джона Рэтклиффа, предложившего трехсторонние переговоры Россия–США–Украина, Путин заверил, что Москве комфортно работать с близкими к главе Белого дома Дональду Трампу людьми.
«Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры были наполнены прежде всего конкретным содержанием. И если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, это чтобы все крутилось в бессмысленном режиме. (…) Для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу. Они искренние люди и стараются наполнить конкретным содержанием нашу работу (…) Поэтому и господин Кушнер, и Уиткофф – они всегда у нас желанные гости, и мы с удовольствием с ними работаем», - подчеркнул глава государства.
Вместе с тем, Путин заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц «не защищает национальные интересы, а торгует ими», объясняя экономические просчеты необходимостью. противостоять «агрессивной России». Так он ответил на обвинения Германии после инцидента с беспилотником в Лейпциге.
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