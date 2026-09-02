МОБИЛИЗАЦИЯ И «ЗАКРЫТОЕ НЕБО»

Вишенкой на торте проходившего в Киргизии саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стала пресс-конференция Владимира Путина вечером 1 сентября, на которой он ответил на самые актуальные вопросы российских журналистов. В частности, он опроверг раздуваемую на Украине и в западных СМИ информацию о «новой волне мобилизации», которая якобы пройдет в России после сентябрьских выборов.

«Это чушь собачья. Это информационная атака на Россию», - сказал как отрезал Путин.

Незадолго до его выступления, около 22:00 мск с резонансным заявлением выступил лидер киевского режима Владимир Зеленский. Он, в частности, предупредил авиакомпании, использующие воздушное пространство России, что полеты там небезопасны. Зеленский пояснил, что Украина не угрожает гражданским самолетам, но в небе над РФ будут беспилотники, упомянув словосочетание «закрытие неба». Президент России ответил на эти угрозы.

«Я не слышал таких заявлений, но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. И обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут. (…) Если, не дай бог, такие трагедии будут происходить, мы найдем, чем ответить, пусть никто не сомневается», - подчеркнул он.

Путин также объяснил, есть ли «иммунитет» от российских ударов у руководителей и военного начальства Украины.

«Как вы видите, мы не наносим таких ударов. Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди для… Действительно, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путем, а не просто «за 40 дней уничтожать» нашу экономику и ставить Россию «на колени» или наносить нам «очередной стратегический удар», «стратегическое поражение», какие-то там переговорщики нам нужны», - пояснил Владимир Владимирович, отметив при этом, что «заявка на терроризм, это еще не переход к терроризму».