В России энергопотребление снизилось на 0,1% с начала года
Потребление электроэнергии в России сократилось с начала текущего года. Об этом заявил ТАСС глава «Системного оператора» Федор Опадчий.
«Энергопотребление с начала года мы фиксируем как минус 0,1%», - рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума.
Ранее аналитик Александр Фролов в беседе с Ura.ru заявил, что за восемь лет потребление электроэнергии в РФ выросло примерно на 100 млрд киловатт-часов. По словам эксперта, «это уровень потребления всей Украины». Аналитик указал, что важно открывать новые энергообъекты и модернизировать старые.
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