В России энергопотребление снизилось на 0,1% с начала года

Потребление электроэнергии в России сократилось с начала текущего года. Об этом заявил ТАСС глава «Системного оператора» Федор Опадчий.

Энергопотребление сократилось на 4,9% в январе 2025 года

«Энергопотребление с начала года мы фиксируем как минус 0,1%», - рассказал он в кулуарах Восточного экономического форума.

Ранее аналитик Александр Фролов в беседе с Ura.ru заявил, что за восемь лет потребление электроэнергии в РФ выросло примерно на 100 млрд киловатт-часов. По словам эксперта, «это уровень потребления всей Украины». Аналитик указал, что важно открывать новые энергообъекты и модернизировать старые.

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ФОТО: РИА Новости / Антон Денисов
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