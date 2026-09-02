Песков сообщил о проработке вопроса о постоянном безвизе с Китаем
2 сентября 202607:46
Юлия Савченко
Россия и Китай проработают вопрос постоянного безвизового режима между двумя государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.
«Вопрос будет проработан и согласован сторонами», — отметил он.
Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что Москва готова к совместной работе с Пекином по переводу безвиза на постоянную основу.
В июле в России продлили до 31 декабря 2027 года безвизовый режим для граждан КНР, напоминает 360.ru.
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