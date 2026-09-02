Песков сообщил о проработке вопроса о постоянном безвизе с Китаем

«Вопрос будет проработан и согласован сторонами», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что Москва готова к совместной работе с Пекином по переводу безвиза на постоянную основу.

В июле в России продлили до 31 декабря 2027 года безвизовый режим для граждан КНР, напоминает 360.ru.

