Песков сообщил о проработке вопроса о постоянном безвизе с Китаем

Россия и Китай проработают вопрос постоянного безвизового режима между двумя государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с ТАСС.

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«Вопрос будет проработан и согласован сторонами», — отметил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал, что Москва готова к совместной работе с Пекином по переводу безвиза на постоянную основу.

В июле в России продлили до 31 декабря 2027 года безвизовый режим для граждан КНР, напоминает 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Казаков
ТЕГИ:Безвизовый РежимКитайДмитрий Песков

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