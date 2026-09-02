В «Москвиче» рассказали о желании создать беспилотный автомобиль
Столичный завод уже внедряет нейросети в новые модели, заявила спецкору НСН Елена Фролова.
Модель «Москвич M70» будет иметь встроенный искусственный интеллект «Алиса», рассказала специальному корреспонденту НСН генеральный директор, АО «Московский автомобильный завод Москвич» Елена Фролова в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке.
«Нейросети широко используются во всём, что касается информации — сбора аналитики, формирования персонализированных предложений. Мы изучаем своего клиента с помощью нейросетей. В модели “Москвич M70” будет внедрена “Алиса”. Она, в частности, будет изучать поведение водителя, смотреть, что и как он делает. И эти знания мы используем, в том числе, при создании помощников движения — например, система ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), которая способна обеспечивать автономное вождение. Все нейросети генерируют знания о том, как водитель эксплуатирует автомобиль, учатся моделировать и предупреждать водителя о потенциально опасных ситуациях. Уже сегодня в производстве мы стремимся к внедрению систем с автономным уровнем вождения», — подчеркнула она.
Фролова добавила, что завод постепенно придет к созданию беспилотного автомобиля.
«Мы, действительно, хотели бы развивать системы беспилотного вождения. И постепенно мы к этому придём. Чтобы иметь такие автомобили, их нужно оснащать уже системой ADAS 2, это более продвинутый уровень. Именно поэтому мы выбрали для себя стратегию наращивания и расширения своей линейки, добавляя в неё более технологичные автомобили. Но чем совершеннее система помощи водителю, тем она дороже стоит. Так что план развития у нас последовательный. Сначала линейка М3 — несмотря на простоту и доступность, они уже содержать определенные системы помощи водителю. Сложнее системы уже в автомобилях новой линейки М: это автомобили, которые уже позволяют держать дистанцию. Например, “Москвич М90” позволяет лишь слегка придерживать руль, когда едешь в пробке. Он сам отслеживает скорость, сам тормозит, там не надо ни нажимать на тормоз, ни добавлять газ. Это уже определённый шаг. Дальше будем оснащать автомобили ещё более совершенными системами», — отметила она.
Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин назвал НСН главное преимущество беспилотных моделей.
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