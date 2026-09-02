На западе Азербайджана произошел взрыв на складе боеприпасов

Взрыв прогремел на складе боеприпасов близ села Низами в Геранбойском районе на западе Азербайджана. Об этом сообщили МЧС, МВД и министерство обороны республики.

Инцидент произошел минувшей ночью. После взрыва возник пожар.

«Сразу после происшествия соответствующие силы министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны во взаимодействии с министерством внутренних дел и исполнительной властью... приступили к необходимым и неотложным мерам», — отмечается в заявлении.

Специалисты контролируют ситуацию. Жителей близлежащих территорий эвакуировали в целях обеспечения безопасности. По данным министерств, никто не пострадал.

Ранее мощный взрыв произошел на территории завода, производящего боеприпасы и твердое топливо для космических ракет, в пригороде итальянского Рима, пишет 360.ru.

