СМИ: Турецкий актер Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме

Популярный турецкий актер Бурак Озчивит («Великолепный век», «Черная любовь») впервые снимется в российском фильме, его партнером также станет звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Звезда «Великолепного века» Озчивит призвал РФ и Турцию снять совместный сериал

В материале уточняется, что Озчивит дал согласие на участие в проекте, сцены с ним планируют снять в Альметьевске. По данным Telegram-канала, на имя актера забронирован номер в гостинице Казани на 24 августа.

При этом сумма гонорара Озчивита оценивается в 1,5 - 3 млн рублей.

Ранее также стало известно, что звезда «Великолепного века» приедет в Россию на гастроли в рамках концертов «Музыка турецких сериалов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: предоставлено организаторами
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