СМИ: Турецкий актер Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме
Популярный турецкий актер Бурак Озчивит («Великолепный век», «Черная любовь») впервые снимется в российском фильме, его партнером также станет звезда сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Рузиль Минекаев. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
В материале уточняется, что Озчивит дал согласие на участие в проекте, сцены с ним планируют снять в Альметьевске. По данным Telegram-канала, на имя актера забронирован номер в гостинице Казани на 24 августа.
При этом сумма гонорара Озчивита оценивается в 1,5 - 3 млн рублей.
Ранее также стало известно, что звезда «Великолепного века» приедет в Россию на гастроли в рамках концертов «Музыка турецких сериалов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru