СМИ: Турецкий актер Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме

В материале уточняется, что Озчивит дал согласие на участие в проекте, сцены с ним планируют снять в Альметьевске. По данным Telegram-канала, на имя актера забронирован номер в гостинице Казани на 24 августа.

При этом сумма гонорара Озчивита оценивается в 1,5 - 3 млн рублей.

Ранее также стало известно, что звезда «Великолепного века» приедет в Россию на гастроли в рамках концертов «Музыка турецких сериалов», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



