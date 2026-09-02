Третьяковку оштрафовали на 100 тысяч рублей из-за состояния исторического здания
Государственную Третьяковскую галерею оштрафовали на 100 тысяч рублей за ненадлежащее состояние фасадов исторического дома из комплекса зданий музея в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, в июне 2025 года департамент культурного наследия города провел обследование памятника архитектуры начала XVIII века «Два жилых дома» в Лаврушинском переулке, который находится на балансе Третьяковки. Ведомство вынесло предписание Третьяковке и потребовало привести фасады здания в надлежащее состояние. Срок выполнения работ сдвигался дважды, но требование осталось неисполненным.
Как пишет РИА Новости, к 6 июля Мосгорнаследие не получало на согласование проектную документацию на работы по сохранению памятника, разрешения на работы по сохранению фасада не выдавалось, также не поступало ходатайств о продлении сроков исполнения выданного музею предписания.
Суд признал Третьяковку виновной в административном правонарушении и постановил взыскать штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей. Решение суда вступило в силу, уплатить штраф следует до 31 октября.
Ранее стало известно, что Третьяковская галерея безвозмездно передаст в пользование храму Христа Спасителя иконы «Богоматерь Владимирская» и «Богоматерь Донская», напоминает 360.ru.
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