Жора Крыжовников снимет фильм о Москве

Крыжовников отметил, что он в этом проекте будет одновременно сценаристом, режиссером и продюсером.

«Когда смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — заявил Крыжовников.

Ранее Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

