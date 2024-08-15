Жора Крыжовников снимет фильм о Москве

Автор криминального сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» кинорежиссер Жора Крыжовников рассказал о запуске нового проекта, который будет посвящен Москве, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

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Крыжовников отметил, что он в этом проекте будет одновременно сценаристом, режиссером и продюсером.

«Когда смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — заявил Крыжовников.

Ранее Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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