Жора Крыжовников снимет фильм о Москве
Автор криминального сериала «Слова пацана. Кровь на асфальте» кинорежиссер Жора Крыжовников рассказал о запуске нового проекта, который будет посвящен Москве, сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».
Крыжовников отметил, что он в этом проекте будет одновременно сценаристом, режиссером и продюсером.
«Когда смотришь на фотографии Москвы 20-летней давности — всю заклеенную, замусоренную, со стихийными парковками везде, где можно, то понимаешь, что произошло и как похорошела „наша саванна“, как говорилось в одном мультфильме», — заявил Крыжовников.
Ранее Крыжовникова признали лучшим режиссером интернет-сериала, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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