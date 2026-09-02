Французы в бункере, звёзды в Лидо: Венецианский кинофестиваль шагнул в политику

Стоит внимания и «Прайм-тайм» («Primetime») Ланса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном — о Крисе Хансене, скандальном ведущем, который прославился шоу о разоблачении подозреваемых в педофилии и своими крайне неэтичными методами работы. 40-летний Паттинсон давно вырос из «Сумерек», снимается как в блокбастерах, – он на минуточку Бэтмен, – так и у очень самобытных известных режиссеров, у того же Вернера Херцога, Дэвида Кроненберга, Антона Корбейна, Джеймса Грея, Клэр Дени, Роберта Эггерса, Линн Рэмси, Пона Джун-хо и конечно же Кристофера Нолана. Также покажут «Бункер» («Bunker») Флориана Зеллера — о супругах на перепутье, причем пару сыграли женатые в реальной жизни Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Зеллер в своих фильмах разбирает кризисные ситуации именно внутри семьи. Его «Отец» принес второго «Оскара» сэру Энтони Хопкинсу (первый, кстати, был за «Молчание ягнят» еще в прошлом веке).

Хотя наиболее ожидаемый фильм в конкурсе, пожалуй, «Возможная любовь» («Ganeunghan sarang») южнокорейского режиссера, сценариста и писателя, создателя «Поэзии» и «Пылающего», кавалера ордена Почетного легиона и обладателя наград Канн и Венеции Ли Чхан-дона. Пожалуй, он самый заметный и яркий автор из всех претендентов на награды нынешней Мостры. Его новый фильм анонсируется как истории двух супружеских пар, чьи жизни пересекаются во время съемок документального фильма. А ведь почти десять лет, вплоть до 2017 года Ли Чхан-дон был почти отверженным, оппозиционером в крайне консервативной Южной Корее, даже попал в правительственный «черный список» (деятельность фигурантов этого списка постоянно расследовалась, они не получали субсидий на свою работу). Но правительство сменилось, а великий режиссер остался. Его «Возможная любовь» уже выдвинута от Южной Кореи на «Оскар».

Студийного кино в этом году мало. Руководство Мостры объясняло это не тем, что Голливуд больше не хочет на Лидо, но общим кризисом и производственной паузой — большие фильмы оказались не готовы к осеннему сезону. При этом одной из самых громких внеконкурсных премьер Мостры будет как раз студийный проект. «Oasis: Don’t Look Back In Anger» — документальный фильм компании Disney о туре воссоединения группы «Oasis». На Лидо должны приехать сами короли брит-попа Лиам и Ноэль Галлахеры, фильм осенью появится на Disney+.

А еще в этом году в программах фестиваля очень много политики. Вне конкурса покажут, например, международную драму «Рая не будет, если тебя убила женщина» («No paradise if you are killed by a woman») о курдской снайперше, которая ищет свою младшую сестру в разрушенном Мосуле — название отсылает к соответствующему мифу террористов, из-за которого боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. НСН) так боялись воевавших с ними курдских женщин. И французский «Юпитер» («Jupiter») Александра Смита о правительстве, которое в полном составе перемещается в бункер под Елисейским дворцом после покушения на президента России и его обещанных ответных действий в отношении стран НАТО.