Французы в бункере, звёзды в Лидо: Венецианский кинофестиваль шагнул в политику
Организаторы даже планировали отменить традиционную пресс-конференцию жюри перед открытием, видимо, опасаясь неудобных вопросов, передает из Венеции спецкор НСН Марина Латышева.
Мостра, старейший из «большой пятерки» кинофорум мира, торжественно откроется вечером 2 сентября. И первое, на что обращаешь внимание при взгляде на конкурсную программу — не просто обилие фильмов с яркими актерскими работами, но тех, что определенно дойдут до широкой публики.
За награды будет бороться в том числе «Чертов ублюдок» («Bucking Fastard») Вернера Херцога о двух сестрах, которые так близки, что даже говорят в унисон. Героинь играют сестры Кейт и Руни Мара, две талантливые актрисы, до сих пор никогда на снимавшиеся вместе. Другой претендент на награду - «Дикая лошадь» («Wild Horse Nine») Мартина Макдоны с Джоном Малковичем и Сэмом Рокуэлом, черная комедия о путешествии двух агентов ЦРУ на остров Пасхи. Рокуэла предыдущая работа с Макдоной («Три билборда на границе Эббинга, Миссури») довела до «Оскара». А вот у Малковича, одного из самых значительных актеров современности, дважды номинанта на премию американской Киноакадемии, статуэтки пока нет.
Стоит внимания и «Прайм-тайм» («Primetime») Ланса Оппенхайма с Робертом Паттинсоном — о Крисе Хансене, скандальном ведущем, который прославился шоу о разоблачении подозреваемых в педофилии и своими крайне неэтичными методами работы. 40-летний Паттинсон давно вырос из «Сумерек», снимается как в блокбастерах, – он на минуточку Бэтмен, – так и у очень самобытных известных режиссеров, у того же Вернера Херцога, Дэвида Кроненберга, Антона Корбейна, Джеймса Грея, Клэр Дени, Роберта Эггерса, Линн Рэмси, Пона Джун-хо и конечно же Кристофера Нолана. Также покажут «Бункер» («Bunker») Флориана Зеллера — о супругах на перепутье, причем пару сыграли женатые в реальной жизни Пенелопа Крус и Хавьер Бардем. Зеллер в своих фильмах разбирает кризисные ситуации именно внутри семьи. Его «Отец» принес второго «Оскара» сэру Энтони Хопкинсу (первый, кстати, был за «Молчание ягнят» еще в прошлом веке).
Хотя наиболее ожидаемый фильм в конкурсе, пожалуй, «Возможная любовь» («Ganeunghan sarang») южнокорейского режиссера, сценариста и писателя, создателя «Поэзии» и «Пылающего», кавалера ордена Почетного легиона и обладателя наград Канн и Венеции Ли Чхан-дона. Пожалуй, он самый заметный и яркий автор из всех претендентов на награды нынешней Мостры. Его новый фильм анонсируется как истории двух супружеских пар, чьи жизни пересекаются во время съемок документального фильма. А ведь почти десять лет, вплоть до 2017 года Ли Чхан-дон был почти отверженным, оппозиционером в крайне консервативной Южной Корее, даже попал в правительственный «черный список» (деятельность фигурантов этого списка постоянно расследовалась, они не получали субсидий на свою работу). Но правительство сменилось, а великий режиссер остался. Его «Возможная любовь» уже выдвинута от Южной Кореи на «Оскар».
Студийного кино в этом году мало. Руководство Мостры объясняло это не тем, что Голливуд больше не хочет на Лидо, но общим кризисом и производственной паузой — большие фильмы оказались не готовы к осеннему сезону. При этом одной из самых громких внеконкурсных премьер Мостры будет как раз студийный проект. «Oasis: Don’t Look Back In Anger» — документальный фильм компании Disney о туре воссоединения группы «Oasis». На Лидо должны приехать сами короли брит-попа Лиам и Ноэль Галлахеры, фильм осенью появится на Disney+.
А еще в этом году в программах фестиваля очень много политики. Вне конкурса покажут, например, международную драму «Рая не будет, если тебя убила женщина» («No paradise if you are killed by a woman») о курдской снайперше, которая ищет свою младшую сестру в разрушенном Мосуле — название отсылает к соответствующему мифу террористов, из-за которого боевики ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация. – Прим. НСН) так боялись воевавших с ними курдских женщин. И французский «Юпитер» («Jupiter») Александра Смита о правительстве, которое в полном составе перемещается в бункер под Елисейским дворцом после покушения на президента России и его обещанных ответных действий в отношении стран НАТО.
В неигровой внеконкурсной секции покажут «Маск» («Musk») Алекса Гибни об Илоне Маске, «Мои нежелательные друзья: Часть 2 – Изгнание» («My Undesirable Friends: Part II – Exile») Джулии Локтев об оппозиционных журналистах, уехавших из России, «Дорогу на Иерихон» («The road to Jericho») Амоса Гитая о том, возможен ли мир на Ближнем Востоке. В конкурсе будут, например, «Немного света» («Kami nour») иранца Али Асгари о враче, который после ареста и закрытия судебной практики думает о самоубийстве. И «Возвращение в Буэнос-Айрес» («Ritorno a Buenos Aires») Марко Бекиса о вернувшихся в Аргентину из эмиграции экс-заключенных, которые должны дать показания на бывших тюремщиков. А фильм открытия, «Чернила» («Ink») Дэнни Бойла с Джеком О'Коннелом, Гаем Пирсом и Клэр Фой, посвящен истории таблоида The Sun и его влиянию на современную журналистику.
Но, кажется, главной политической премьерой конкурса станет фильм, чье участие фестиваль в целях безопасности не разглашал и подтвердил буквально в последний момент. Это «НАЗА» («NAZA») от обладателей «Оскара», документалистов Юваля Абрахама и Рахель Шор, - кино, снятое в Тель-Авиве во время продолжающейся войны в Газе.
Политика, которую всегда приветствовали в своих программах крупнейшие мировые кинофестивали, теперь часто приносит им еще и проблемы. Особенно если дело касается войны в секторе Газа. Вот, например, на пресс-конференции открытия 76-го Берлинского кинофестиваля в феврале нынешнего года председатель жюри немецкий режиссер Вим Вендерс заявил, что кинематографисты должны «оставаться вне политики» (и это на кинофестивале с репутацией самого политизированного в мире). После чего был скандал: медиа обвинили Вендерса и руководство Берлинале в лицемерии, а знаменитая писательница и активистка Арундати Рой даже отменила визит Берлин и отозвала из программы свой фильм. Ходили слухи, что Венецианский фестиваль в этом году думает перестраховаться, нарушить протокол и вообще отменить предстартовую пресс-конференцию жюри — фестиваль подтвердил эту информацию влиятельному американскому изданию Deadline, туманно ссылаясь на «пересечения в расписании». Но после волны публикаций в СМИ фестиваль передумал и все же анонсировал пресс-конференцию членов жюри, а также некий приветственный коктейль для прессы, где аккредитованные гости также смогут задать руководству Мостры свои вопросы. Видимо, предполагается, что с напитками и в неформальной обстановке неудобных вопросов будет меньше.
83-й Венецианский международный кинофестиваль завершится 12 сентября. Обладателей фестивальных наград и главного приза, «Золотого Льва», назовет международное жюри под председательством американской актрисы и режиссера Мэгги Джилленхол.
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