«Супергерои против девочек!»: Пиратский релиз «Дэдпула и Росомахи» бросил вызов «Барби»

Супергеройский фильм «Дэдпул и Росомаха» может стать самым кассовым «пиратским» релизом 2024 года в России, обойдя «Барби» и «Оппенгеймера», заявил в интервью НСН кинокритик Давид Шнейдеров.

Фильм Шона Леви, основанный на комиксах Marvel, с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом в главных ролях, показывается в России нелегально. При этом ему удалось стать самой кассовой картиной прошлого уикенда и собрать 188 млн рублей. По оценке издания «Бюллетень кинопрокатчика», общие сборы «Дэдпула и Росомахи» составили в РФ уже 580 млн рублей, мировые сборы фильма превысили 1 млрд долларов.