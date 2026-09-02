Силы ПВО уничтожили 130 украинских дронов
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами 130 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом рассказали в Минобороны.
Дроны перехватили и уничтожили в течение прошедшей ночи с 20.00 мск 1 сентября до 08.00 2 сентября.
По данным Минобороны, БПЛА сбили в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Тамбовской и Тульской областях. Кроме того, дроны ликвидировали над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом, Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице сбили семь беспилотников, пишет 360.ru.
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