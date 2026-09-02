Ушаков опроверг слухи о нежелании Путина встречаться с директором ЦРУ

Президент России Владимир Путин не планировал встречаться с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом во время визита последнего в Москву. Об этом заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

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Он опроверг данные СМИ о том, что глава государства не захотел встречаться с директором американского разведывательного ведомства.

«Насколько я знаю, таких планов не было. Директор ЦРУ встречался с руководством российского разведсообщества», - рассказал Ушаков журналисту Александру Юнашеву.

Рэтклифф посетил Москву в августе. Глава ЦРУ провел встречу с директором Службы внешней разведки РФ Сергеем Нарышкиным, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: ТАСС/Терещенко Михаил
ТЕГИ:ЦРУВладимир ПутинЮрий Ушаков

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