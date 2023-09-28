BadComedian связал запрет проката якутского фильма «Айта» с завистью Минкульта
Минкульт РФ начал запрещать российские фильмы, которые снимают без его поддержки, отметил в эфире НСН кинокритик Евгений Баженов.
Минкультуры РФ специально «давит» независимых режиссеров, заявил блогер и кинокритик Евгений Баженов (BadComedian) в интервью НСН. По его словам, министерство само финансировало и пропускало фильмы, которые можно подвести под национализм и пропаганду ЛГБТ.
Ранее Минкультуры отозвало прокатное удостоверение у фильма «Айта» якутского режиссера Степана Бурнашева. Об этом стало известно после того, как фильм запретил Роскомнадзор: кинокритики РКН усмотрели в фильме неравенство героев по национальному признаку, отметив, что подчеркиваются хорошие черты якутов и плохие черты русских. Баженов считает, что Минкульт могла взять «банальная зависть» от больших сборов картины.
«Проблема в том, что тот, кто запрещал, видимо, не смотрел фильм. Пишут про то, что фильм направлен чуть ли не на разрушение единства в России, но это наглая ложь. Роскомнадзор до сих пор не пояснил, в каком кадре хотя бы это указано… Ряд изданий разыгрывают националистическую карту, не знаю, зачем это все РКН поддерживает, а с ними Минкульт. Возможно, потому что фильм без всякой поддержки государства окупился, возможно, взяла банально какая-то зависть», - сказал Баженов.
Он также прокомментировал информацию о том, что фильм режиссера Дмитрия Шадрина «Кандидат» тоже не получил прокатное удостоверение от Минкультуры. SakhaDay и CinemaPlex писали со ссылкой на источники, что министерство углядело в картине «пропаганду ЛГБТ». В сюжете фигурирует персонаж Зина — переодетый мужчина в исполнении Иннокентия Орестова.
На этом фоне Баженов припомнил Минкульту поддержку фильма «Бабушка легкого поведения», в котором бабушку сыграл переодетый Александр Ревва. Кинокритик указал, что министерство спокойно пропустило фильм в прокат за своим финансированием.
«Сейчас еще прикрыли комедию за то, что там мужчина переодевался в женщину. Я напоминаю, как Минкульт спонсировал фильм «Бабушка легкого поведения»… Отвратительнейшую комедию. А сейчас он говорит, что это пропаганда ЛГБТ и запрещает похожий фильм от частного производителя, который не берет деньги у государства. Вы просто давите независимых киношников», - указал собеседник НСН.
По мнению Баженова, действия Минкульта приведут к тому, что все режиссеры должны будут «идти на поклон» к министерству и просить господдержку для съемок новых фильмов, чтобы быть «зависимыми».
«Видимо, нужно идти на поклон в Минкульт, в РКН во всех аспектах и постоянно просить господдержку, чтобы быть от них зависимыми. А без господдержки ничего нельзя снимать, никакие высказывания нежелательны… Потому что по щелчку, без объяснений, РКН это заблочит. Государственные фильмы, которые делали вещи гораздо хуже, которые можно легко подписать под национализм, под что угодно, есть открытые оскорбления, пропускали», - добавил он.
Минкультуры РФ выдало «Айте» прокатное удостоверение в феврале 2022 года с маркировкой 16+ для показа в кинотеатрах. Детективный триллер стал самым кассовым якутским фильмом в российском прокате. За 11 дней картина заработала более 18 млн рублей.
После того, как Минкульт отозвал прокатное удостоверение у фильма, режиссер «Айты» Степан Бурнашев заявил, что продолжит снимать киноленты в России. В своем Telegram-канале он сообщил, что не будет «плакаться в подушку». В жизни, указал он, бывают «более значимые трагедии и потери». Бурнашев отметил, что будет и дальше снимать кино в своей стране, потому что «это его дом». При этом режиссер отрицает, что в фильме содержится информация, которая противоречит принципам единства народов РФ.
Депутат Госдумы из Якутии Федот Тумусов в интервью НСН называл противоречивой ситуацию с действиями Роскомнадзора в отношении «Айты». По его словам, ситуация спорная, поэтому надо привлечь специалистов, еще раз посмотреть фильм и принять решение, передает «Радиоточка НСН».
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