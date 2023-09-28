BadComedian связал запрет проката якутского фильма «Айта» с завистью Минкульта

«Проблема в том, что тот, кто запрещал, видимо, не смотрел фильм. Пишут про то, что фильм направлен чуть ли не на разрушение единства в России, но это наглая ложь. Роскомнадзор до сих пор не пояснил, в каком кадре хотя бы это указано… Ряд изданий разыгрывают националистическую карту, не знаю, зачем это все РКН поддерживает, а с ними Минкульт. Возможно, потому что фильм без всякой поддержки государства окупился, возможно, взяла банально какая-то зависть», - сказал Баженов.

Он также прокомментировал информацию о том, что фильм режиссера Дмитрия Шадрина «Кандидат» тоже не получил прокатное удостоверение от Минкультуры. SakhaDay и CinemaPlex писали со ссылкой на источники, что министерство углядело в картине «пропаганду ЛГБТ». В сюжете фигурирует персонаж Зина — переодетый мужчина в исполнении Иннокентия Орестова.

На этом фоне Баженов припомнил Минкульту поддержку фильма «Бабушка легкого поведения», в котором бабушку сыграл переодетый Александр Ревва. Кинокритик указал, что министерство спокойно пропустило фильм в прокат за своим финансированием.

«Сейчас еще прикрыли комедию за то, что там мужчина переодевался в женщину. Я напоминаю, как Минкульт спонсировал фильм «Бабушка легкого поведения»… Отвратительнейшую комедию. А сейчас он говорит, что это пропаганда ЛГБТ и запрещает похожий фильм от частного производителя, который не берет деньги у государства. Вы просто давите независимых киношников», - указал собеседник НСН.

По мнению Баженова, действия Минкульта приведут к тому, что все режиссеры должны будут «идти на поклон» к министерству и просить господдержку для съемок новых фильмов, чтобы быть «зависимыми».

«Видимо, нужно идти на поклон в Минкульт, в РКН во всех аспектах и постоянно просить господдержку, чтобы быть от них зависимыми. А без господдержки ничего нельзя снимать, никакие высказывания нежелательны… Потому что по щелчку, без объяснений, РКН это заблочит. Государственные фильмы, которые делали вещи гораздо хуже, которые можно легко подписать под национализм, под что угодно, есть открытые оскорбления, пропускали», - добавил он.