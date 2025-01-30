«Вбухивают и воруют!»: Положение «Ленфильма» назвали «сознательным банкротством»

Положение «Ленфильма» плачевное, киностудию сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга, заявила кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма». Как отметила в беседе с РБК представитель Бондарчука Мария Далакян, это решение было связано с «увеличением его занятости по вопросам основной деятельности» как основателя Art Pictures Studio и генпродюсера «НМГ Студии». До этого несколько источников сообщили, что режиссер покидает свой пост в связи с нестабильным финансовым положением «Ленфильма» и частой сменой руководства на киностудии. Павлова отметила, что уход Бондарчука ни на что не повлияет, поскольку у киностудии давно нет собственного производства.