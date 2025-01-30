«Вбухивают и воруют!»: Положение «Ленфильма» назвали «сознательным банкротством»
Уход Федора Бондарчука ничего не поменяет для студии ни в лучшую, ни в худшую сторону, отметила в эфире НСН худрук ММКФ Ирина Павлова.
Положение «Ленфильма» плачевное, киностудию сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга, заявила кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма». Как отметила в беседе с РБК представитель Бондарчука Мария Далакян, это решение было связано с «увеличением его занятости по вопросам основной деятельности» как основателя Art Pictures Studio и генпродюсера «НМГ Студии». До этого несколько источников сообщили, что режиссер покидает свой пост в связи с нестабильным финансовым положением «Ленфильма» и частой сменой руководства на киностудии. Павлова отметила, что уход Бондарчука ни на что не повлияет, поскольку у киностудии давно нет собственного производства.
«У нас уничтожили государственные компании. У нас государственная компания – это, собственно, марка «Медный всадник» для «Ленфильма», для «Мосфильма» – скульптура «Рабочий и колхозница», больше ничего. У них нет собственного производства. Их собственное производство на «Мосфильме» – Карен Шахназаров, а на «Ленфильме» и такого нет. Раньше был Виталий Мельников, когда он снимал кино, пока был жив. А сейчас как таковых производящих компаний «Ленфильм» и «Мосфильм» нет. Под их эгидой работает огромное количество частных компаний. Только Карен умеет это организовать, и поэтому «Мосфильм», даже при наличии огромного количества частных компаний, жив. А на «Ленфильме» организовывать некому, и, мне кажется, что киностудию сознательно, упорно много лет банкротят, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре города», - сказала Павлова.
По ее словам, последние 15 лет в студию «вбухивали» миллиарды, которые куда-то «рассасывались». Павлова отметила, что уход Бондарчука ничего не поменяет для студии ни в лучшую, ни в худшую сторону.
«На «Ленфильме» нет целенаправленной творческой политики… При этом последние 15 лет в студию вбухивались миллиарды. На те суммы, которые в студию вбухивались, можно было пять новых на этом месте построить, полностью оснащенных студий. Но эти деньги куда-то рассасывались, каждый новый директор оказывался под следствием и куда-то исчезал. То есть, все по Салтыкову-Щедрину – воруют. Насколько за этим следил Федор Сергеевич, я не знаю. Участвовал ли он в этой схеме, я тоже не знаю. Поэтому то, что он ушел из совета директоров, на мой взгляд, ничего для студии не поменяет ни в лучшую, ни в худшую сторону. Здесь нужно решать вопросы совершенно иначе: нужно на студию действительно заводить не столько финансовые средства, сколько хорошие головы и умы, которых там давно уже нет», - добавила собеседница агентства.
В декабре прошлого года от должности был отстранен гендиректор «Ленфильма» Эдуард Суворов. А в феврале того же года его предшественник Федор Щербаков был объявлен в розыск по уголовной статье, его обвиняли в вымогательстве. РИА Новости со ссылкой на материалы дела сообщало, что осенью 2023 года Щербаков улетел в Турцию, передает «Радиоточка НСН».
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