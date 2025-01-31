«Готовят к ликвидации!»: Сокуров назвал передачу «Ленфильма» городу бессмысленной

«Шаг за шагом в течение долгих лет студия не поддерживалась Минкультуры, студия была брошена. Насколько я знаю, сейчас начинается процесс ликвидации студии. Я не могу публично говорить обо всем, что знаю. Но то, что готовится ликвидация студии, наступает финансовый крах, это очевидно. На студии об этом все знают… Долги есть, поддержки нет, новых идей для развития студии тоже нет», - отметил он.

Сокуров признался, что не видит у губернатора города желания заниматься вопросами кинематографа, ему будет проще прислушаться к тем, кто готовит студию к закрытию.

«Важно сохранить «Ленфильм», потому что это профессиональный кинематографический объект, очень важный для развития национального кино. Но госпрограммы развития кинематографа в России нет, поэтому в этом смысле лучше закрыть студию. Она будет мешать «Мосфильму», каким-то другим конкурентам, можно разобрать имущество и так далее… Такая студия нуждается в поддержке, чтобы ей руководили профессионалы кино. К сожалению, это не вызывает интереса у госорганов. Я думаю, что передать студию городу – это сегодня один из вариантов, но я не вижу у нашего губернатора никакого желания заниматься вопросами культуры, кинематографа. Город и государство повернулись спиной к киностудии «Ленфильм». К нам не прислушиваются, а прислушиваются к тем людям, которые готовят ее закрытие», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что режиссер Федор Бондарчук покинул пост председателя совета директоров «Ленфильма». Положение киностудии плачевное, ее сознательно и упорно банкротят много лет, чтобы заполучить лакомый кусок территории в центре Санкт-Петербурга, заявила ранее кинокритик и художественный руководитель российских программ Московского международного кинофестиваля (ММКФ) Ирина Павлова в разговоре с НСН.

