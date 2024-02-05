«Позовут – придем»: Продюсеры готовы помочь в организации «Интервидения»
Иосиф Пригожин назвал причину отсутствия информации о проведении песенного конкурса, а Виктор Дробыш рассказал, что время начала подготовки пришло.
Отсутствие информации о подготовке к «Интервидению» связано с тем, что до проведения конкурса еще остается много времени, рассказали в интервью НСН продюсеры Иосиф Пригожин и Виктор Дробыш.
Ранее сообщалось, что российский аналог «Евровидения» пройдет в Санкт-Петербурге. Интерес к участию в нем уже проявили Азербайджан, Китай, Узбекистан, Казахстан и Белоруссия. Организаторы планируют сместить фокус с англоязычного репертуара, предоставив кандидатам возможность исполнить композиции на родных языках. Как заявил музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, он готов принять участие в подготовке и проведении масштабного конкурса, однако пока организаторы к нему не обращались.
«Ничего вообще неизвестно о подготовке. Это нормально, организаторы имеют право до определенного момента не разглашать информацию. Время еще есть, полагаю, что поэтому и нет данных. Мы всегда готовы к любой игре и к бою, ко всему готовы. Позовут – придем. Не позовут – ладно», - пояснил он.
Со своей стороны, Виктор Дробыш рассказал НСН, что время для подготовки к конкурсу уже пришло.
«Ничего неизвестно. Наверное, просто время не подходило. Сейчас время пришло. Что-то делают, наверное, но пока ко мне никто не обращался», - сообщил он.
Ранее правительство России сообщало о выделении 600 миллионов рублей на проведение песенного конкурса. Средства выделят из резервного фонда правительства, напоминает «Радиоточка НСН».
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