Мизулина: Сериал «Игра в кальмара» не стоит смотреть в подростковом возрасте
Сериал «Игра в кальмара» лучше смотреть в более старшем возрасте, нежели в подростковом. Об этом на встрече со школьниками и студентами в Кемерово заявила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.
Отвечая на соответствующий вопрос одной из участниц мероприятия, она отметила, что это её личное мнение, тогда как родители, разрешающие смотреть это подросткам, «могут считать иначе».
«Тренды приходят, тренды уходят... Здесь много на плечах ваших родителей, которые должны давать вам какие-то советы, и вам всё-таки стоит к этому прислушаться», - заключила Мизулина.
Ранее индийский режиссер Сохам Шах подал в суд на Netflix, обвинив сервис в плагиате в сериале «Игра в кальмара», сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru