ОТБЛЕСКИ ЭТЕРНЫ

Долгожданной онлайн-премьерой станет сериал «Этерна» от «Кинопоиска». Первая серия будет доступна для просмотра уже 5 июля. Проект создан по мотивам цикла романов русской писательницы Веры Камши «Отблески Этерны». Действия в сериале разворачиваются во времена, напоминающие средневековую Европу XVI–XVII веков.

Впервые с киномиром «Этерны» аудитория могла познакомиться еще в январе 2022 года с выходом фильма «Этерна: Часть первая». Новый же сериальный трейлер представили в конце февраля 2025 года. Однако о проекте было известно и прежде – «Кинопоиск» представил его в Москве в декабре 2024 года на фестивале «Хомякон».

Среди тех, кто вернулся к своей роли при этом можно выделить молодую актрису Валентину Ляпину, известную широкому зрителю по «Царевне-Лягушке», впрочем кто-то помнит ее еще со времен «Закрытой школы». Компанию ей в сериале «Этерна» составят Иван Трушин, Ксения Трейстер, Антон Рогачев, Иван и Виктор Добронравовы, Антон Кузнецов и многие другие, ведь ярких персонажей в этой истории будет много.