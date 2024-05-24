«Красивая птичка»: Сокуров об успехе в Каннах фильма Аси Сегалович

«С работами Сегалович я не знаком. При этом никакая премия не дает никакой гарантии карьеры. Формально в ее биографии это будет красивая птичка, а дальше все будет зависеть от случая и дарования. Конечно, для молодых людей каждый раз, когда на них обращают внимание, имеет огромное эмоциональное значение, но ни одна премия Голливуда не давала гарантий успеха дебютантам или известным кинематографистам, тем более премия Каннского фестиваля», - сказал Сокуров.

При этом он высоко оценил российский короткий метр, посетовав, что на развитие дебютного кино выделяют мало денег.

«Российское короткометражное кино всегда была смелым и сильным, но, к сожалению, оно встречало всегда недоверие цензуры. У молодых российских режиссеров количество великолепных и убедительных работ в короткометражном кино очень велико. Многие курсовые и дипломные работы блестяще выглядят на экране. Например, молодые люди, которые заканчивали у меня курсы в Институте кино и телевидения в Петербурге, - из 19 работ все были хорошими, а пять - абсолютно блестящими. Вопрос, что дальше? Денег на развитие дебютного кино в стране мало, серьезной работы с таким кино в стране нет. Вместе с тем способных людей в короткометражном кино в России очень много», - заключил собеседник НСН.

Ранее сообщалось, что в селе Старая Анжинка на Алтае завершились съемки короткометражного фильма «Лео, у нас сибирские обстоятельства». Картина снята в жанре мокьюментари, где соединяются вымысел и реальные персонажи. Режиссер картины Кристина Холдеева объясняла Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что решила снять фильм, поскольку любит творчество Леонардо Ди Каприо. При этом она отметила, что далеко не все жители села жаждали сниматься в кино, и это было проблемой.

