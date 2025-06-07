В Сеть слили отрывок песни Шамана для «Интервидения»
Журналистка Алена Жигалова опубликовала в своем Telegram-канале «Алена, блин!» отрывок новой песни певца Шамана (Ярослав Дронов), которую он исполнит на международном песенном конкурсе «Интервидение».
Ролик был снят во время ночной репетиции Шамана перед «Премией МУЗ-ТВ», где Дронов впервые исполнит конкурсную песню.
Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал, что именно он написал песню для Шамана. Композиция получила название «Прямо по сердцу». По словам Фадеева, в треке присутствуют «уверенные высокие ноты».
Международный конкурс «Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября, его примет площадка Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет Шаман, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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