В Сеть слили отрывок песни Шамана для «Интервидения»

Ролик был снят во время ночной репетиции Шамана перед «Премией МУЗ-ТВ», где Дронов впервые исполнит конкурсную песню.

Ранее композитор и продюсер Максим Фадеев рассказал, что именно он написал песню для Шамана. Композиция получила название «Прямо по сердцу». По словам Фадеева, в треке присутствуют «уверенные высокие ноты».

Международный конкурс «Интервидение»-2025 пройдет в Москве 20 сентября, его примет площадка Live Arena. Ожидается, что в нем примут участие представители порядка 25 стран. Россию представлять на конкурсе будет Шаман, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

